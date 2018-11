Seehofer meneszti a belső elhárítás vezetőjét

Elfogadhatatlan kijelentések miatt azonnali hatállyal nyugdíjazzák az alkotmányvédelmi hivatal, a BfV elnökét, Hans-Georg Maassent – jelentette be Horst Seehofer belügyminiszter. A belső elhárításért felelős nemzetbiztonsági szolgálat számára emberileg is csalódást okozó vezetőjét arra az időre is felmentik feladatai alól, amíg lezárul a nyugállományba helyezési eljárás, mert nincs meg a bizalom az együttműködés folytatásához – mondta a miniszter. Maassen kifejezte sajnálatát egy lapinterjú miatt – amelyben kétségbe vonta, hogy külföldiek elleni hajtóvadászat történt Chemnitzben egy késelés után –, ám minapi beszédében megismételte az üggyel kapcsolatos állításait, ami elfogadhatatlan – mondta Seehofer. Elfogadhatatlan módon az is állította, hogy radikális baloldali erők tevékenykednek a szociáldemokrata SPD-ben, és naivnak nevezte a kormány biztonság-, és bevándorlási politikáját, amivel ugyancsak átlépett egy határt – mondta Seehofer. A chemnitzi késeléssel menedékkérőket gyanúsítanak, és az incidens demonstrációk sorozatához vezetett. Az első és a második tüntetésen több erőszakos bűncselekmény történt, amelyeket idegenelleneseknek, szélsőjobboldaliaknak és jobboldali radikálisoknak tulajdonítanak. Maassen a Bildnek kétségbe vonta egy videofelvétel eredetiségét, amelynek alapján Angela Merkel kancellár hajtóvadászatnak nevezte a Chemnitzben történteket. A felvételen németül beszélők külföldinek kinéző embereket kergetnek a belvárosban. Maassen szerint a felvételt azért hozták nyilvánosságra, hogy eltereljék a figyelmet a késelésről, a tüntetések kiváltó okáról. Azt mondta, nincsenek hajtóvadászatra utaló információi. Kijelentése kormányválságot okozott, az SPD ugyanis a szolgálat vezetőjének menesztését követelték, Seehofer viszont a védelmébe vette Maassent. Végül abban állapodtak meg, hogy áthelyezik a BfV elnöki tisztségéből a tárcához miniszteri tanácsadónak, és nemzetközi ügyek intézésével bízzák meg. Maassen a belügyminiszter által most kifogásolt beszédét október 18-án mondta a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőinek varsói tanácskozásán. A megjelent szöveg szerint elbúcsúzott a kollégáktól és azt mondta, meglehet, hogy nem a belügyminisztériumban, hanem a gazdaságban vagy a politikában folytatja pályafutását. Jörg Meuthen, a radikális AfD társelnöke azt mondta, hogy szívesen üdvözölnék tagjaik között a BfV távozó vezetőjét.