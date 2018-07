Seehofer bemutatta a migrációs mestertervét

Bemutatta 63 pontból álló migrációs tervét Horst Seehofer német belügyminiszter. A csomag négy területen megvalósítandó intézkedéseket javasol a migrációs helyzet rendezése, ellenőrzése és korlátozása érdekében. Külön csoportosítja, hogy milyen teendők vannak azokkal az országokkal kapcsolatban, ahonnan a menedékkérők érkeznek, amelyeken áthaladnak, milyen intézkedéseket kell meghozni belföldön és európai uniós szinten. A dokumentum szerint a jelenlegi határellenőrzés a német-osztrák határon 2018 novemberéig tartható fenn az érvényben lévő schengeni szabályok alapján, de addig is új határőrizeti rendszert alakítanak ki Németország és Ausztria határán, tranzitközpontokat állítanak fel, feltartóztatandó azokat a menedékkérőket, akik már másik uniós tagállamban is adtak be menedékkérelmet. Őket kétoldalú megállapodás alapján azonnal visszaküldik oda, vagy ha ez nem lehetséges, akkor Ausztriába, szintén azt követően, hogy a Németország megállapodott Ausztriával.