Se kiskád, se kiságy – már viszik is a roma gyerekeket

A Nógrád megyei gyerekvédelmi szakemberek túl sok roma gyereket emelnek ki családjukból, nagy részüket a szegénység miatt. Ezt állítja egy átfogó kutatásra hivatkozva az Európai Roma Jogok Központja, ami decemberben pert is indított az Emmi ellen. Szeretnék, ha bíróság mondaná ki, hogy jogsértő a rendszer működése, és ha hosszú évek után végre változna valami a gyerekvédelem területén. Most ugyanis nagyon úgy fest, hogy a kormány úgy próbálja meg kezelni a gyerekszegénységet, hogy kiveszik a gyereket a családból.

– részlet a Gyerekesély Közhasznú Egyesület kutatásából.

Az Európai Roma Jogok Központja (ERRC) pert indított az Emmi ellen, mert szerintük a minisztérium irányítása alá tartozó Nógrád megyei gyermekvédelmi intézmények szüleik társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt emelik ki a gyerekeket a családjukból. A szervezet egy évtizede kutatja, hogy milyen arányban vannak roma gyermekek a gyermekvédelmi szakellátásban, ennek mik az okai, kik a felelősei – írja az Abcúg. A roma gyerekek mindegyik kutatás szerint többségben voltak a vizsgált szakellátásokban, a legutóbbi felmérést Nógrád megyében végezték, ott közel 80 százalékos volt az arányuk. Ez utóbbi adta az alapot a per megindításához is. Nógrád megye az egyik legkedvezőtlenebb helyzetű megye. Jelentős elmaradásban van a fejlesztések területén, a vásárlóerő tekintetében a hatodik legrosszabb helyzetű megye. Tartós jövedelmi szegénység jellemzi, az itt élők alacsonyan iskolázottak, kedvezőtlen a munkaerő-piaci helyzet, rosszak a lakásviszonyok. A megyében az országoshoz képest jelentős arányú a roma lakosság: a teljes népesség közel húsz százaléka. A kiemelt gyerekek közötti nyolcvan százalékos roma arány azonban olyan mértékű, amit önmagában nem magyaráz sem a cigány népesség megyén belüli magas aránya, sem az érintett falvak cigány népességének többségére jellemző mélyszegénység. A helyzet azonban a helyi szakemberek véleménye szerint nem új fejlemény, lényegében hosszú évtizedek óta ez a jellemző. A kutatás a gyermekvédelmi szakellátásban gondozott gyermekeket teljesen lefedi, átfogó képet ad a Nógrád megyei szakellátásról, mind a 308 gyerekről vettek fel adatlapot, az azokon szereplő kérdéseket pedig részben a gyermekvédelmi gyámok, részben pedig a megyei TEGYESZ nyilvántartását kezelő munkatársak töltötték ki – mondta az Abcúgnak Gellér Judit, az ERRC jogásza. Az adatfelvétel és a beszélgetések végül a következő eredményeket hozták: bár a gyermekvédelmi törvény szellemiségének alapvetése, hogy szegénység miatt gyereket kiemelni nem lehet, ennek ellenére a családok szegénysége, mélyszegénysége a legtöbb kiemelésnél jelen van



a roma gyerekek nagy részét anyagi okokból emelik ki családjukból, de az indokok között erősen ott van a velük szembeni előítéletesség is



a vezető indok a gyerekek elhanyagolása, veszélyeztetése, a „szülői alkalmatlanság”. Ennél jóval ritkább érv a szülők fizikai – mentális állapota, szenvedélybetegsége, a gyerekek deviáns magtartása, a szociális és lakáshelyzet, illetve a fizikai bántalmazás



a szakellátásba kerülő gyerekek legnagyobb része soha nem kerül vissza a családjába. Ugyanakkor az adatok elemzése és az interjúk is azt támasztották alá, hogy a kapcsolattartás nagyon erős a gyerekek és a szülők között. Egyértelműnek látszik, hogy itt nem a szülők és a gyerekeik közötti kedvezőtlen kapcsolatokról van elsősorban szó, hanem olyan környezeti körülményekről, mint az elégtelen jövedelem, a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet, a nem megfelelő lakáskörülmények



az érintett családok helyzete, a különböző problémák előfordulása közel azonos mértékű a cigány és a nem cigány családok körében, ugyanakkor a szülői elhanyagolás, veszélyeztetés (a „szülői-családi probléma”) valamivel gyakoribb kiemelési indok a roma, mint a nem roma családok között



az interjúkban megkérdezettek szinte kivétel nélkül alapos és magas szintű szakmaisággal jellemezhető szakemberek, azonban szemléletük sokszor előítéletes. A szakemberek egy része saját maga is bevallja, hogy a romák értékrendje a bekerülés fő oka.

“A magyar gyermekvédelmi rendszer megelőzés helyett a kiemelést adja válaszként a mélyszegénységre. Ez a rossz gyakorlat ugyanúgy tetten érhető az egész országban, mint Nógrádban. A perrel a rendszert szeretnénk változásra bírni” – mondja a szervezet jogásza. Nem azt állítják, hogy a gyerekek családból kiemelése minden esetben ördögtől való, tiltott dolog, de minden esetben a gyerek legfőbb érdekét kellene figyelembe venni, megelőző támogatást nyújtani a családoknak, és nem az íróasztal mögül kell dönteni, sajnos azonban sokszor ez tapasztalható. “A jelenlegi magyar gyerekvédelmi rendszer sokkal inkább a gyerek anyagi jólétére koncentrál, és nem a jól-létére, amibe a az érzelmi jólét is beletartozik. Az a szempontrendszer alján helyezkedik el, ha egyáltalán felmerül, mint tényező” – mondja Gellér Judit. Probléma szerinte, hogy az elhanyagolás, mint egy ok a közbelépésre, erősen ködös kategória. “Mit nevezünk annak? Szubjektív értékelésre ad lehetőséget, egy koszos szoba, egy málló vakolat is okot adhat ilyen alapon arra, hogy kivegyék a gyereket a családjából”. A tanulmányban megszólaló, a gyerekvédelmi szakellátásban dolgozó egyik munkatárs is hasonló véleményen volt: