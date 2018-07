Salvini örülne az osztrák határzárnak

Olaszország is szigorítaná az északi határok ellenőrzését.

Ha Ausztria lezárja déli határait, ezzel Olaszországnak tesz szívességet – mondta Matteo Salvini olasz belügyminiszter. A radikálisan migrációellenes, jobboldali Ligát vezető olasz belügyminiszter azt mondta: "az számunkra jó üzlet lenne. Hiszen sokkal többen térnek vissza Olaszországba, mint ahányan Ausztriába lépnek át (Olaszországból)". Salvini szerint Róma készen áll szintén ellenőrzés alá helyezni az Ausztriával közös Brenner-hágó átkelőjét, mivel "ez Olaszországnak csak előnyére lenne". A római belügyminisztérium szerint Olaszországból kevés bevándorló lép át Ausztriába, miközben sokkal többen vannak azok, akiket Németország és Ausztria akar visszafordítani Olaszország felé. Az olasz belügyminiszter többször hangoztatta, hogy Itália egyetlenegy migránst sem hajlandó visszafogadni a többi EU-tagállamból, még azokat sem, akik Olaszországban érkeztek az EU-területére, itt regisztrálták őket, majd innen másodlagos mozgással más EU-országokba mentek tovább. Róma és Bécs között régóta vitás kérdésnek számít, melyik országból áramlik át több illegális bevándorló a másik országba. Ausztria nem először jelenti be, hogy szigorítani vagy éppen lezárni készül az Olaszországgal közös határait. Az Ausztriával határos olaszországi térségből induló vasúti járatokat évek óta közös olasz-osztrák-német hatósági ellenőrzésnek vetik alá az illegális bevándorlók feltartóztatására. Ausztria azután jelentette be a határellenőrzés szigorítását, hogy Berlin a német-osztrák határon készül megtenni ugyanezt a más országokban már regisztrált bevándorlók visszafordítására. Salvini fő célnak az afrikai partokról indulók megállítása számít. "Zéró indulással, zéróra csökken a halottak száma is a tengeren" – mondta. Jelenleg Olaszország és Líbia között nincsenek nem kormányzati szervezetek hajói, amelyek az embercsempészeket segítenék. "Afrikában elterjedt a híre, hogy Olaszországba nem lehet ingyen (vagyis az NGO-hajókkal) megérkezni (...) A mostani olasz kormánnyal vége lett a migrációból húzott üzletnek " – mondta. Szerinte az embercsempészek üzleti tevékenysége az utolsókat rúgja.