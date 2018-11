Róma szigorította menekültügyi jogrendjét

Az olasz parlament alsóházában 336 képviselő szavazott igennel, 249 nemmel. A kormány bizalmi szavazásra bocsátotta a törvénycsomagot, amelyet ugyanígy fogadott el a szenátus is november 7-én. Matteo Salvini már a szavazás eredménye előtt kijelentette, hogy a nevével fémjelzett rendelkezés-csomag forradalomnak számít, mivel minden korábbinál biztonságosabbá teszi az olasz városokat. Korábban azt mondta, ezek az intézkedések "szabályokat és rendet" kívánnak adni Olaszországnak. A Salvini-rendeletként ismert intézkedéscsomag jelentősen szigorítja az olasz migrációs és nemzetbiztonsági rendszert. Az Olaszországba érkező bevándorlókat ezentúl a jelenlegi 90 helyett 180 napig tartóztatják fel a regisztrációs központokban a pontosabb azonosítás érdekében. A táborokat - amelyekből eddig a menedékkérők napközben szabadon távozhattak - lezárják. Olaszország továbbra is nemzetközi menedékjogban részesíti a háború vagy más üldözés elől menekülőket, akiknek kérelmét kivizsgálják. Ezzel egy időben viszont szigorítják az eddig más okból is kiadott humanitárius menedékkérelmek odaítélését. Az Olaszországba érkező emberek 26 százaléka mostanáig ugyanis majdnem automatikusan azonnali, bármilyen ellenőrzés nélküli humanitárius menedékjogot és ezzel együtt tartózkodási engedélyt kapott. Ez ideiglenes volt, de az esetek többségében aztán meghosszabbították. Az olasz jogszabályok értelmében a többségében Afrikából érkező és a tengeren átkelő emberekről azt feltételezték, hogy menedékre jogosultakról van szó. Korábban Matteo Salvini úgy nyilatkozott, valójában az érkezőknek 7 százaléka számít "valódi" menekültnek. A rendelet ezért pontosan megszabja, hogy Olaszországba érkezését követően mely esetekben kérhet valaki menedékjogot humanitárius okokból. A rendelet hat pontot sorol fel: az kérhet ilyen státust, aki kizsákmányolás, emberkereskedelem, családon belüli erőszak, természeti katasztrófa áldozata, valamint ha orvosi kezelésre szorul vagy más emberi, társadalmi érdem alapján ítélik oda neki az olasz hatóságok. Mindez a gyakorlatban a migránsközpontok átalakítását is jelenti: eddig a nemzetközi menedékjogban részesülők és a más okból humanitárius menedékjogot kérők ugyanazokba a táborokba kerültek, ezentúl azonban az utóbbiak az illegális bevándorlók központjaiban várnak majd kérelmük elbírálására. Kivételt egyedül a kiskorúak jelentenek. Bővítik a biztonságosnak tartott államok listáját, amelynek polgárai nem jogosultak menedékjogra. Kötelezővé teszik a migránsok befogadásával foglalkozó szervezetek támogatási rendszerének átláthatóságát. A rendeletcsomag szerint ha valaki menedéket kap, majd bűncselekményt (például nemi erőszakot, kábítószer kereskedést vagy hivatali személlyel szembeni agressziót) követ el és első fokon elítélik, elveszíti menedékjogát. Szintén elveszíti menedékjogát és kiutasítják, ha a bevándorlót a hatóságok veszélyesnek ítélik meg. A terrorizmussal vádolt olasz állampolgárságú bevándorlót megfosztják olasz állampolgárságától. Tovább szigorítják a migránsok esetleges fellebbezésének feltételeit. Az olasz belügyminisztérium friss adatai szerint jelenleg közel 145 ezer ember van a különböző olaszországi migránstáborokban, és év eleje óta 40 ezer menedékkérelmet nyújtottak be. Szigorítják a házasság útján vagy másképpen szerezhető olasz állampolgárság elbírálását is, amelynek idejét az eddigi 24 hónapról 48-ra emelik, valamint közepes szintű olasz nyelvtudáshoz kötik. A csomagban szereplő nemzetbiztonsági intézkedések többek között szigorítják a furgonok és kamionok bérbe vételi feltételeit, valamint minden 100 ezernél nagyobb olaszországi városban bevezetik a taser elektromos sokkoló fegyverek hatósági használatát. Három évre emelik a terület vagy épületfoglalásért kiszabható börtönbüntetést, és ilyen esetekben engedélyezetté válik a személyek lehallgatása is. Az utcai koldulást betiltják. Salvini egy későbbi sajtótájékoztatóján szót ejtett az ENSZ globális migrációs csomagjáról is. "Teljességgel ellene vagyok az ENSZ migrációs csomagjának. Nem látom be, hogy miért kell nemzetközi hatóságoknak határozniuk olyan ügyekben, amelyek az egyes államok illetékességébe tartoznak" - hangsúlyozta a tárcavezető. "Miért kell a gazdasági bevándorlókat egy szintre helyeznünk a politikai menekültekkel? XVI. Benedek pápa azt mondta: a migrációhoz való jogot megelőzi az a jog, hogy valaki a saját hazájában maradhasson" - hangoztatta a bevándorlásellenes Liga kormánypárt vezetője. Mint mondta, a másik kormánypárttal, az Öt Csillag Mozgalommal (M5S) fog egyeztetni a paktumról. "Ha nem sikerül megállapodnunk, a parlament fog dönteni a kérdésben" - fűzte hozzá Salvini. Az ENSZ migrációs csomagjának szövegéről a világszervezet tagországai idén júliusban egyeztek meg. Deklarált célja a bevándorlás biztonságossá és legálissá tétele. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a bevándorlók védelme, integrálásuk a fogadó országukba, illetve a saját országukba való visszajuttatásuk.