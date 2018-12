Róma megegyezett Brüsszellel a költségvetésről

Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Liga alkotta római kormány nem távolodott el a két párt által a március 4-i parlamenti választásokon tett ígéretektől, vagyis továbbra is elsőrendű kormánycélnak számít az M5S tervezte alapjövedelem bevezetése, valamint a Liga ígérte nyugdíjreform. A miniszterelnök kiemelte, hogy a római kormány hosszú és összetett egyeztetést folytatott Brüsszellel. Megjegyezte, hogy az egyeztetés "erősen politikai jellegű" volt. Giuseppe Conte megismételte korábbi kijelentéseit, miszerint Róma számára a legfontosabb a túlzottdeficit-eljárás elkerülése volt. Sajtóforrások szerint a hónapok óta zajló erőpróbát Róma és Brüsszel között a Giuseppe Conte és Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke közti keddi telefonbeszélgetés zárta le. Az Európai Bizottság szerdán jelentette be, hogy nem indít túlzottdeficit-eljárást Olaszország ellen, amennyiben a római parlament az év vége előtt megszavazza a kormány által javasolt új költségvetési tervezetet. Ennek központi eleme a hiánycél csökkentése a korábbi 2,4 százalékról 2,04 százalékra, ami olasz lapértesülések szerint több mint 10 milliárd eurós költségvetési korrekcióra kényszerítette Rómát. Elemzők kiemelték, hogy a két miniszterelnök-helyettes, Luigi di Maio és Matteo Salvini kezdetben "egy tizedesvesszőt" sem akartak változtatni a költségvetési tervezeten, végül azonban a pénzügyi szakértőknek és főleg a közvélemény-kutatásoknak engedtek, mivel a felmérések szerint az olaszok többsége el akarta kerülni a brüsszeli szankciókat. Matteo Salvini most úgy nyilatkozott, hogy a sok változtatás után a jelenlegi költségvetési csomag még jobb is mint az eredeti volt. A költségvetési tervezet korábbi változatát az olasz parlament alsóháza bizalmi szavazással már elfogadta. A végleges csomagról a felsőház csütörtökön kezdheti el a voksolást. Paolo Gentiloni volt olasz balközép miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, ez a legelső olasz költségvetés, amely Brüsszelben született. Maurizio Gasparri, a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) szenátorának véleménye szerint az M5S-Liga kormány engedett Brüsszelnek. Párttársa, Renato Brunetta kijelentette: egyetlen megoldás Olaszországban az maradt, hogy a Liga buktassa meg a kormányt és a jobbközép élén vegye át Olaszország vezetését. Brüsszel a falnak szorította Olaszországot és diktálni akar neki - mondta Fabio Rampelli a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) politikusa.