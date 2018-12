Róma Brüsszelt kritizálja

Giuseppe Conte mindenekelőtt megerősítette, hogy szerdán Brüsszelben ismét találkozik Jean-Claude Junckerrel az Európai Bizottság vezetőjével, akinek bemutatja az olasz kormány költségvetési tervezetének újabb változatát. Ennek végleges tartalma még nem ismert. Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) - Liga alkotta római kormány vezetője kijelentette, hogy Brüsszellel szoros egyeztetést zajlik, amely az olasz kormány reményei szerint "lojális és egyenrangú" lesz. Hangsúlyozta: bízik abban, hogy a Róma és az EU közti párbeszéd eredményre vezet: "sokkal több forog kockán mint az egyenlegek végeredménye, a játszma a politikai képviseletről, a mi szerepünk és missziónk lényegéről szól". Giuseppe Conte kifejtette nem "álmokkal teli" költségvetési tervezetet visz magával az Európai Bizottsághoz, hanem azt a reformprogramot, amelyet az olasz kormány meg akar valósítani. A költségvetésnek "Olaszország igényeire kell választ adnia az európai kötelékeken belül" - fogalmazott a római miniszterelnök. Az Európai Bizottság november 21-én túlzottdeficit-eljárást kezdeményezett Olaszországgal szemben a római költségvetési tervezetben szereplő, GDP-arányosan 2,4 százalékos és Brüsszel szerint túl magas hiánycél miatt. Az M5S és a Liga kezdeti ellenkezése után Giuseppe Conte megoldást keresett: Róma jelenleg 2,2 százalékra hajlandó csökkenteni a hiánycélt, miközben az EU 2 százalékot vagy még ennél is alacsonyabbat jelölt meg. Giuseppe Conte az olasz parlament alsó- majd felsőházában mondott beszédében rövidlátó merevségnek nevezte az EU diktálta pénzügypolitikát, amely "az instabilitást olyan intézkedésekkel akarja elkerülni, amelyekkel éppenhogy ezt teremti meg". A miniszterelnök megjegyezte, az Európai Tanácsnak nem szabad nem észrevennie az európai politika gyors változását, ahol egyre egyértelműbb, hogy olyan intézményekre van szükség, amelyek egyre nagyobb figyelmet szánnak az igazságosságnak. "Igazságosabb és biztonságosabb Európára törekszünk" - mondta Giuseppe Conte. Olasz sajtóértesülések szerint az utóbbi időszakban Róma azt az üzenetet küldte Brüsszelnek, "ne vigye túlzásba" az Olaszországgal szembeni pénzügyi szigort, mivel az M5S-Liga kormány az egyetlen, amely képes megakadályozni, hogy a franciákhoz hasonlóan az olaszok is utcára vonuljanak tiltakozni. Giancarlo Giorgetti a miniszterelnökséget vezető államtitkár, a Liga politikusa kedden kijelentette: miközben Franciaországban most akarnak jelentős forrásokat fordítani a szociális intézkedésekre, a római kormány költségvetése ugyanezt teszi utcai zavargások nélkül.