Róháni megint az USA-t fenyegeti

Róháni az észak-iráni Sáhrud városában tett látogatásakor mondta ezt, nyilatkozatát élőben sugározták a tévében "Amerikának tudnia kell, hogy folytatni fogjuk az olajunk eladását, és nem képesek leállítani az olajexportunkat... Ha majd egyszer meg akarják akadályozni az iráni olaj exportját, akkor semmilyen olajat nem fognak exportálni a Perzsa-öbölből" - figyelmeztetett az iráni elnök. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem fogja tudni megszakítani Irán gazdasági kapcsolatait a térséggel és a világgal. Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok kivonul az iráni atomprogram korlátozásáról 2015-ben megkötött nemzetközi megállapodásból, azzal az indokkal, hogy az amerikai kormány megítélése szerint Irán kijátssza az egyezményt. A megállapodás értelmében Irán lemondott az urándúsításról, és ennek fejében a nemzetközi közösség beleegyezett a korábban életbe léptetett büntetőintézkedések fokozatos feloldásába. Washington azonban a megállapodás felmondásával egy időben a szankciók újbóli bevezetéséről is döntött. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint Teherán betartja a megállapodást. Washingtoni kormánytisztviselők szerint Washington teljesen vissza akarja szorítani az iráni olajexportot, hogy rákényszerítse az iszlám köztársaságot arra, hogy hagyjon fel a rakétaprogramjával és a regionális befolyása növelésével. Washingtoni fenyegetőzésekre reagált kedden Esak Dzsahangiri iráni alelnök is. „Hazugság az, amikor az amerikaiak azt mondják, hogy az iráni kormány a célpontjuk, és nem fognak nyomást gyakorolni a betegekre, az idősökre és az elesettekre” - mondta Dzsahangiri, akit az IRNA állami hírügynökség idézett.