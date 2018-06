Ricinnel akart támadni egy tunéziai Németországban

"A bizonyítékok alapján az a kép rajzolódik ki, hogy sikerült megakadályozni egy terrortámadást" - hangoztatta Maassen, emlékeztetve, hogy a vizsgálat még folyamatban van. A jogszabályi rendelkezések miatt csak Szief Alláh H-ként azonosított 29 éves férfit kedden vették őrizetbe Kölnben, és a lakásán találtak is ricint. A hatóságok azért figyeltek fel rá, mert 1000 ricinusmagot és kávédarálót rendelt az interneten. A hatóságok szerint 250-1000 halálos adagot állíthatott volna elő a méregből. Az ügyészség csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a gyanúsítottnak egyelőre nem volt terve, hogy hol és hogyan vesse be mérget, és arra sem utal semmi, hogy kapcsolatban állna valamilyen terrorszervezettel. A ricin a ricinus magjában található, erősen mérgező fehérje, amelyből tiszta formájában egy csipetnyi is rengeteg ember megöléséhez elegendő.