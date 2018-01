Repülőket és rakétákat vásárol a honvédség

Hamarosan érkezik a két A319-es Airbus repülőgép, és a tervek szerint tavasszal már ezekkel utazik az afganisztáni misszió váltása. Az A319-es gépek újonnan 70-80 millió euróba kerülnek, a két 8-9 éves gépet ennek kevesebb mint feléért vették – írja a Magyar Idők.

A honvédség páncéltörő képességét vállról indítható, többcélú rakétafegyverzettel fejlesztenék. A rakétarendszerre 2026-ig 20 milliárd forintot költhet a honvédelmi tárca. A 2017-2019-es költségvetési években a tárca 10 milliárd forintért szerezhet be tüzérségi eszközöket és lőszereket, és 10 milliárd forintot költhet el 2018 és 2023 között korszerű katonai radarokra. Több mint 20 milliárd forintért 12 darab Mi-24-es harci helikoptert és egy Mi-17-es közepes szállítóhelikoptert újítanak fel Oroszországban, és szó van a Gripen harcászati repülőgépek rakétafegyverzetének korszerűsítéséről is. Az idén elkezdődik a laktanyák fejlesztése: a hódmezővásárhelyi, a tatai és a szolnoki bázisokra mintegy 11 milliárd forintot költenek. A 2018-as költségvetési évben országszerte 16 városban épül lőterekkel is felszerelt honvédelmi sportközpont. Folytatódik a honvédelmi életpályához kapcsolódó bérrendezés, 2018. január 1-jétől a katonák illetménye 5 százalékkal emelkedik. Emellett nőnek a béren kívüli juttatások is, a honvédelmi tárca által biztosított nevelési és a tanévkezdési támogatás az idén 25 százalékkal emelkedik, előbbi összege 20 ezer, utóbbié pedig 30 ezer forint 2018-ban.