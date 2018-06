Rengett a föld a horvátországi Bródon

Magyarországon is érezhető volt a földmozgás, amelynek epicentruma Slavonski Brodtól délnyugatra volt.

Földrengés rázta meg csütörtök reggel a horvátországi Bród (Slavonski Brod, történelmi nevén Nagyrév) térségét, személyi sérülésről és anyagi károkról nem érkezett jelentés, de a földmozgást érezni lehetett Magyarország és Bosznia területén is. A horvát szeizmológiai intézet a Richter-skála szerinti 3,8-as fokozatúra becsülte a földrengés erejét. A földmozgás központja a boszniai határnál fekvő várostól 15 kilométerre délnyugatra volt, és egy jóval kisebb utórengés követte. A Jutarnji List című horvát lap szerint a földrengés riadalmat keltett, de károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Szemtanúk szerint megremegtek az épületek és a bútorok. Egyes iskolákból kimenekítették a tanulókat, elővigyázatosságból távol kellett maradniuk az iskolaépületektől. A földrengést magyar területen is érezni lehetett - közölte a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézete. Tájékoztatása szerint a földrengés ereje a Richter-skála szerint 4,1-es erősségű volt, és a bejelentések többen érezték Pécs környékén is.