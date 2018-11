Rendkívüli EU-csúcs a Brexitről

Rendkívüli csúcsértekezletet tartanak november 25-én az Egyesült Királyság uniós kilépésének feltételrendszeréről tervezett megállapodás megkötése érdekében - jelentette be Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke csütörtök reggel Brüsszelben. Az Európai Bizottság és Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló is arról számolt be szerda este, hogy döntő előrelépés történt a találkozó összehívásához, miután sikerült „technikai szinten” elfogadni a kiválási szerződés tervezetét, és ezt a brit kormány is jóváhagyta. Tusk csütörtökön korán reggel Barnier-vel egyeztetett, és ezt követően közölte: a szöveget az elkövetkező napokban értékelik a bennmaradó tagállamok kormányai, s amennyiben a felek mindegyike elfogadhatónak tartja, akkor jövő vasárnap rendkívüli EU-csúcsot tartanak Brüsszelben.