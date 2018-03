Reagált Fico vádjaira a washingtoni diplomácia

Az USA pozsonyi nagykövetsége felszólította a szlovákiai politikusokat, hogy tartózkodjonak az "összeesküvés elméletektől". Az amerikai diplomácia így reagált Robert Fico kormányfő kijelentésére, hogy a gyilkosság utáni események az állam teljes destabilizációjára tett kísérlet részei, és ennek forgatókönyve "nem Szlovákiában íródott" – mondta a kormányfő. Fico vasárnap azt mondta, hogy a belpolitikai válság "külföldi érdekérvényesítéssel" állhat összefüggésben. Fico reagált Andrej Kiska államfő előrehozott választásokról szóló javaslatára is. A kormányfő szerint az elnök javaslata "egyértelmúen nem Szlovákiában íródott", és Kiska "megtagadta a demokratikus parlamenti választások eredményeit". A kormányfő hétfőn az állam teljes destabilizációját irányzó kísérletnek nevezte az országban zajló történéseket és felszólította az államfőt: tisztázza, miről beszélt Soros Györggyel a tavalyi találkozójukon, amelyen a szlovák diplomácia képviselői nem vehettek részt. Fico közvetve arra is utalt, hogy a magyar származású amerikai milliárdossal zajlott találkozó "összefüggésben lehet a szlovák belpolitikai válság idején zajló történésekkel". Soros szóvivője tagadta a szlovák kormányfő állítását. Az amerikai nagykövetség csütörtökön azt írta: az USA továbbra is figyelmesen követi az újságíró és élettársa meggyilkolása utáni fejleményeket. "Mivel a szlovák társadalom a bűncselekmény következményeivel küzd, felszólítunk minden felet, hogy tartózkodjon az összeesküvés elméletek és dezinformációktól". A követségi közlemény arra is utalt, hogy az FBI prágai jogi attaséjának hivatala segítséget ajánl Szlovákiának. Kiska csütörtökön bejelentette: szeretné, hogy a három legfőbb közjogi méltóság közös állásfoglalásban nyilvánítanák ki, hogy nem nevezik külföldről irányított államcsíny-kísérletnek a "nyugodt polgári tiltakozásokat". Az államfő, a házelnök és a miniszterelnök pénteken találkoznak. Péntekre ismét több városban jelentettek be felvonulásokat. A múlt heti – a politikamentesként, a meggyilkolt újságíróra való megemlékezésként meghirdetett – több ezres menetektől eltérően a mostani megmozdulások szervezői követeléseik között már megjelölték a kormány távozását is.