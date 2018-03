Razziázott a szlovák rendőrség az újságíró kivégzése után

Hét olaszt vettek őrizetbe az oknyomozó újságíró meggyilkolása után Szlovákiában – mondta Tibor Gašpar. Az országos rendőrfőkapitány szerint négy házkutatást tartottak, és három más jellegű ingatlant is átvizsgáltak – írja a Paraméter. Ján Kuciak újságírót és élettársát, Martina Kušnírovát vasárnap holtan találták családi házukban. Kuciak utolsó cikke az olaszországi maffia szlovákiai felbukkanásáról, tevékenységéről és vélelmezett politikai kapcsolatairól szólt. A csütörtökön őrizetbe vett olaszok vélhetően azokhoz a családokhoz tartoznak, akikről a meggyilkolt újságíró írt, a Paraméter szerint némelyikük ellen Olaszországban és Szlovákiában is nyomoztak. A rendőrség lefoglalt két engedéllyel tartott fegyvert is, ezeket szakértői elemzésre küldik. A fegyvereken kívül lefoglaltak több telefont és más kommunikációs eszközt, számítógépeket és dokumentumokat is. Gašpar tagadta, hogy szerint a rendőrség nem akar együttműködni a külföldi szolgálatokkal. A rendőr-főkapitány azt mondta: találkozott az FBI prágai és szlovákiai kirendeltjével, továbbá két olasz kollégával is. Gašpar szerint az amerikai pszichológiai szakértők abban segíthetnek, hogy feltárják az elkövető viselkedését a tetthelyen. Hágából az Europol négy kriminalisztikai szakértőt küldött Szlovákiába. Együttműködnek a cseh rendőrséggel, a britek pedig egy speciális szakértői vizsgálatot ajánlották fel. A rendőr-főkapitány szerint megfontolják egy nemzetközi nyomozócsapat létrehozását is.