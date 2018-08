Rádi Péter az NVB új elnöke

Patyi András, aki a testület 2013-as megalakulása óta volt annak elnöke, azt mondta: a keddi nappal mond le az elnöki megbízatásról. Az elnök a lemondás tudomásulvételéről szóló jegyzőkönyvi döntés meghozatala idejére elhagyta az üléstermet.

Az NVB 14 tagjából 11 volt jelen az ülésen, a tagok egyhangú döntéssel megállapították Patyi elnöki megbízatásának megszűnését. Az új elnöknek Bozsóki Éva elnökhelyettes Rádi Péter megválasztását javasolta, az ellenzéki pártok ülésen résztvevő delegáltjai pedig a bizottság többi hat választott tagját, köztük Rádit is. Borbély Andrea (Jobbik) és Litresits András (MSZP) amellett érvelt, hogy elkapkodják a választást. Szerintük meg kellene várni, amíg teljes létszámban össze tud ülni a testület, hogy a legnagyobb támogatással bíró jelölt lehessen az elnök. Az ellenzéki pártok által jelölt öt választott tag nem fogadta el a felkérést, Rádi viszont igen, őt a bizottság 8 igen szavazattal, a két pártdelegált ellenszavazatával választotta meg az NVB elnökévé. Rádi ügyvéd, korábban a IX. kerületi választási bizottság tagja is volt. Az Országgyűlés 2013. szeptemberében választotta meg kilenc évre az NVB hét tagját és három póttagját, Rádit, Bodnár Eszterkét és Lugossy-Sági Krisztinát. Rádi 2015 szeptembere óta a bizottság rendes tagja, az elhunyt Csenterics Ferenc helyett ült be a testületbe. Bodnár június végén írásban lemondott a tagságáról, így a bizottságnak már csak egy póttagja van, Lugossy-Sági Krisztina. Az NVB elnöke csak az Országgyűlés által választott tag lehet, pártdelegált nem.