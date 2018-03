Putyint a nyugati baklövések is segítették – lapszemle

A német és az amerikai sajtó is foglalkozik Vlagyimir Putyin váratlannak nem nevezhető diadalával.

Vlagyimir Putyin hatalmának első éveiben sok orosz élete jobb lett, a kilencvenes évek káoszának helyét átvette a stabilitás és a biztonság, a kőolaj árának világpiaci emelkedése révén beindult gazdasági fellendülés pedig a lakosság jelentős részének számára érezhető volt – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A 2012-es elnökválasztáson zuhanórepülésben volt Putyin népszerűsége, az ukrajnai Krím félsziget bekebelezésével viszont ismét szédítő magasságba emelkedett.

A Süddeutsche Zeitung azt írta, hogy Putyin újabb győzelmével megérett az idő, hogy az elnök beváltsa a jólétre vonatkozó ígéreteit, amelyek teljesülésére régóta hiába várnak az oroszok. A lap szerint az életszínvonal az ipari államokhoz képest csökkent Oroszországban, és százezrek vándoroltak ki, főleg képzett középosztálybeliek, akikre nagy szükség lenne a gazdaság fellendítéséhez, a nyugati szankciók hatását pedig nem sikerült ellensúlyozni. Az Európai Unió nélkül nehéz lenne jólétet teremteni, vagyis Putyin nagyon is lépéskényszerben van.

Az EU-hoz fűződő viszony javításához azonban meg kell változtatni azt a nagy munkával kialakított képet, miszerint Oroszországot "csupa gonosz ellenség veszi körül Nyugaton". Hosszabb távon pedig az a döntő kérdés, hogy Putyin és kormánya a társadalmat akarja-e erősíteni, vagy a társadalom ellenőrzését.

A Spiegel Online szerint a Kreml célja a szavazatok 70 százalékának megszerzése volt, 70 százalékos részvételi arány mellett. Az utóbbi nem sikerült, bár a nemzeti választási bizottság agresszívan buzdított szavazásra, az internet mellett írásban, SMS-ben, plakátokon, a boltokban és a vendéglőkben, és még a szaunákban is mozgósított. A választópolgárok szinte egy lépést sem tudtak tenni anélkül, hogy ne emlékeztették volna őket a választásra, a vasárnap késő esti adatok szerint viszont 60 százalékuk ment el szavazni, ami alacsonyabb a 2012-ben regisztrált 65,34 százaléknál.

Elmar Thevessen, a ZDF főszerkesztő-helyettese szerint a lehető legostobább kommentár az lenne, hogy "az autokrata győzött, a választásokat manipulálták, Putyin most még veszélyesebb, az orosz nép pedig oktalan, mert nem ismeri fel, hogy jobbat érdemel". Mindez azért lenne nagy butaság, mert "mi vagyunk a hibásak azért, hogy a legtöbb orosz számára Putyin tűnik a legjobb választásnak". Európa úgy gondolja, hogy nyugodtan figyelmen kívül lehet hagyni egy országot, amelynek gazdasági ereje csupán a Benelux-államok gazdasági erejéhez fogható, nyugodtan lehet sajnálkozni lakosságán, és meg lehet alázni elnökét. Ez a hozzáállás azonban "mélyen megsérti az emberek büszkeségét", hiszen úgy tűnik, hogy Putyinnal együtt minden orosz vétkes a háborúért, a bűncselekményekért és még a doppingolásért is.

"Félreértés ne essék, a Krím bekebelezése, a gyilkos Aszad-rezsim támogatása és az orosz állampolgárok elleni feltételezett merényletek Európában megbocsáthatatlanok", de arra az érzésre vezethetőek vissza, hogy sokan politikailag silánynak, alacsony értékűnek tartják Oroszországot – mondta. Ezen változtatni kell, tudomásul kell venni, hogy Oroszország "katonai szuperhatalom, és jogos érdekei vannak az eurázsiai térségben".

A The Washington Post szerint Putyin újraválasztásával erősödő feszültség várható Oroszország és a Nyugat között. Gleb Pavlovszkij, Putyin bírálója azt mondta a lapnak, hogy az elnök szétrombolta a kormányzati rendszert és ezért Moszkva külföldön lesz aktívabb. Szerinte Theresa May brit kormányfő választás előtti ajándékot nyújtott át Putyinnak, amikor Oroszországot vádolta meg a Dél-Angliában élő volt kém, Szergej Szkripal megmérgezésével. London válasza feldühítette az oroszokat, és azok is elmentek voksolni, akik egyébként esetleg otthon maradtak volna.

Az amerikai Carnegie Intézet moszkvai központjának orosz belpolitikával foglalkozó vezető kutatója, Andrej Kolesznyikov szerint hat év múlva Putyin – kínai mintára – akár meg is hosszabbíttathatja elnöksége időtartamát.

A The Wall Street Journal szerkesztőségi cikkben foglalkozott az orosz választási eredménnyel. A lap a választást "a modern tekintélyelvű választás modelljének" minősítette: Putyin "valamennyi komoly versenytársát eltávolította, s azoknak a jelölteknek, akik indultak, nem volt komoly pénzügyi hátterük és megfelelő hozzáférésük a médiához".

A Trump-kormányzat erőteljesebben lépett fel Moszkvával szemben, mint Barack Obama tette, hiszen például fegyvereket küldött Ukrajnának. "De Putyin még mindig abban reménykedik: úgy manipulálhatja Trumpot, hogy valamiképpen elfogadja a Kreml regionális uralmát. Trumpnak nem szabad ennek bedőlnie" – írta a The Wall Street Journal.