Putyin találkozna Trumppal, de...

Putyin a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 18. csúcstalálkozóján nyilatkozott riportereknek Csingtaóban. Az orosz államfő elmondta, több ország - köztük Ausztria - is jelentkezett az esetleges amerikai-orosz csúcstalálkozó házigazdájának. Médiaértesülések szerint a Fehér Ház tisztségviselői az összejövetel előmunkálatain dolgoznak. Trump többször is hangsúlyozta, hogy szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatokat Moszkvával, amelyet az amerikai hírszerzés azzal vádol, hogy beavatkozott a 2016-os elnökválasztási kampányba a republikánus politikus győzelme érdekében. Vlagyimir Putyin ugyanakkor bírálta, hogy Trump felmondta az atomalkut Iránnal. A Sanghaji Együttműködési Szervezet tagjai aggódnak az amerikai döntés miatt, amely destabilizálhatja a régiót - hangoztatta. A moszkvai vezető hozzátette, hogy hazája továbbra is eleget tesz az egyezményben vállalt kötelezettségeinek. Eközben a szintén Csingtaóban tartózkodó Haszan Róháni iráni elnök fenyegetésnek nevezte, hogy Washington minden erejével azon van, hogy rákényszerítse politikáját másokra. Róháni hangsúlyozta: értékeli Peking és Moszkva erőfeszítéseit a megállapodás fenntartására. Irán megfigyelőként vesz részt a kelet-kínai városban tartott csúcstalálkozón. Putyin közölte azt is, hogy a terrorellenes küzdelem elsődleges szerepet tölt be a sanghaji csoport törekvéseiben. A tömb tagjai ígéretet tettek arra, hogy a következő három évben közös hadgyakorlatokat tartanak, megosztják egymással információikat, és összehangolják terrorellenes tevékenységeiket. Az orosz vezető egyúttal üdvözölte, hogy létrejön a csúcstalálkozó az Egyesült Államok és Észak-Korea között, és Peking szerepét hangsúlyozta a feszültség enyhítésében. A Sanghaji Együttműködési Szervezetet (SCO) 2001-ben alapította Kína, Oroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán a radikális iszlám és más biztonsági aggályok elleni küzdelem jegyében. A szervezethez később India és Pakisztán is csatlakozott, míg Irán, Afganisztán, Fehéroroszország és Mongólia megfigyelőként vesz részt annak munkájában. A közösség országaiban él a Föld lakosságának 40 százaléka, és a csoport adja a világkereskedelem 20 százalékát.