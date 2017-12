Putyin szerint nem kell foglyokat ejteni

Terrorcselekmény volt szentpétervári szupermarketben elkövetett robbantás – mondta Vlagyimir Putyin. A srapnellel megtöltött pokolgép a szupermarket csomagmegőrzőjében robbant fel. Az üzlet biztonsági kamerájának felvételén egy – az orosz média szerint "nem szláv külsejű" – csuklyás zöld dzsekit viselő férfi hátizsákkal lép be az üzletbe, majd anélkül távozik. A merényletben 13 ember sérült meg, nyolcat közülük kórházban ápolnak. Az elnök szerint a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) nemrég egy másik merényletkísérletet akadályozott meg. Putyin utasította Alekszandr Bortnyikov FSZB-igazgatót, hogy a tettesek elfogásakor a törvény keretei között járjon el, de azt is mondta: "munkatársaink, tisztjeink életének vagy épségének veszélyeztetettsége esetén határozottan kell fellépni, foglyokat nem ejteni, a banditákat a helyszínen likvidálni". A Szíriából visszatért katonákkal találkozva Putyin azt mondta, hogy Oroszországnak döntő szerepe volt a terroristák szétzúzásában. A "barbár diktatúra" Szíriában és a vele szomszédos országokban "egy globális agresszió hídfőállását" igyekezett kiépíteni, amelynek célpontja volt Oroszország is. Az orosz hadművelet során több mint 60 ezer terroristát semmisítettek meg – mondta.

Putyin szerint az orosz kontingens az összes kitűzött feladatát teljesítette, az orosz haderő Szíriában működő két bázisát, Hmejmímet és Tartúszt pedig fontos tényezőnek nevezte Oroszország nemzeti érdekeinek megvédelmezésében. Putyin azt mondta, hogy a légierő 34 ezer bevetést hajtott végre, a terroristák objektumai ellen pedig 166 nagypontosságú rakétacsapást intéztek. Szerinte az orosz beavatkozásnak köszönhetően sikerült megőrizni Szíria államiságát, véget vetni a terrornak, és megteremteni a politikai rendezés alapjait. Putyin az Oroszország Hőse kitüntetést hat, a Szent György-érdemrend IV. fokozatát két, a Bátorság-rendet pedig további két katonának adta át, egyéb elismerések mellett. A két és fél évig tartó szíriai hadműveletben az orosz fegyveres erők több mint 48 ezer tagja vett részt. Szergej Sojgu védelmi miniszter azt mondta, közülük 14 ezren részesültek állami kitüntetésben.