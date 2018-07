Putyin Moszkvába hívta Trumpot, aki menne is

A Trumppal való találkozó iránti készségéről maga Putyin tett bejelentést a BRICS-országok johannesburgi csúcstalálkozója alkalmából megtartott sajtótájékoztatóján. „Készek vagyunk Trump elnökkel találkozni Moszkvában. Egyébként van már ilyen meghívása, szóltam neki erről” - mondta az orosz vezető. "Kész vagyok Washingtonba is elutazni, ha ott megteremtik a megfelelő munkakörülményeket" - tette hozzá. Mint mondta, mind ő, mind Trump szeretne ismét találkozni. Kijelentette, hogy nemzetközi fórumok, egyebek között a G20 csoport csúcstalálkozója alkalmából beszélni fog az amerikai elnökkel. (A G20 csoport vezetői legközelebb november 30-án és december 1-jén Buenos Airesben gyűlnek majd össze.) "Minden nehézség, adott esetben az Egyesült Államok belpolitikai életében fellépő nehézségek ellenére, az élet megy tovább és a kapcsolataink is folytatódnak" - hangoztatta Putyin. Az orosz elnök szerint a Trumppal való találkozói nemcsak a két ország, hanem az egész világ számára hasznosak, mert a megbeszélése témái "a világ sok országát és egyebek között egész Európát érintik". Példaként hozta fel, hogy 2021-ben lejáró, a hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló START-3 megállapodást. Úgy vélekedett, hogy a szíriai rendezés kérdésében sem elegendőek az operatív kontaktusok, magasabb szintű kapcsolattartásra van szükség. Egyebek között azért, mert Szíria mellett a térség összes országa, így Irán, Izrael, Törökország, Jordánia, Libanon, Egyiptom és mások érdeket is ki kell elégíteni. „Telefonon nem lehet mindent elmondani” – nyilatkozott Putyin. Az orosz elnök elismeréssel szólt arról, hogy Trump hivatalban lévő elnökként nem feledkezett meg választási ígéreteiről, és azok megvalósítására törekszik. A június 16-án, Helsinkiben megtartott orosz-amerikai csúcstalálkozó nyomán a Fehér Ház részéről felmerült, hogy Putyin még az ősz folyamán Washingtonba látogathatna, amit amerikai részről előbb az év végére, majd 2019-re módosítottak. Donald Trump amerikai elnök nyitott a moszkvai látogatásra - jelentette be a washingtoni Fehér Ház pénteken. Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője közleményében leszögezte: amennyiben hivatalos meghívást kap, az amerikai elnök nyitott a moszkvai vizitre. "Trump elnök várja (Vlagyimir) Putyin elnököt Washingtonban a jövő év elején, és nyitott a moszkvai látogatásra, amint megkapja a hivatalos meghívást" - olvasható a közleményben. Először Donald Trump hívta meg az orosz elnököt: a helsinki csúcstalálkozójukról hazatérve bejelentette, hogy őszre a Fehér Házba várja Vlagyimir Putyint. A washingtoni politikai osztály felháborodása nyomán aztán a novemberi félidős választások utánra halasztotta a meghívást, majd a Fehér Ház bejelentette, hogy jövő január elején várja az amerikai fővárosba az orosz elnököt.