Puigdemont hazatérne, ha engednék

Puigdemont, aki októberig Katalónia elnöke volt, és jelenleg letartóztatással néz szembe Spanyolországban amiatt, hogy illegális népszavazást szervezett az autonóm régió függetlenségéről, majd kikiáltotta a "katalán köztársaságot", jelenleg önkéntes száműzetésben tartózkodik Belgiumban. A függetlenségi pártok együttesen többséget szereztek a csütörtöki katalóniai tartományi választásokon, de még mindig nem világos, hogy Puigdemont és mozgalmának több, Spanyolországban maradt és ott bebörtönzött vezetője részt vehet-e a tartományi parlament nyitóülésén. "A lehető leghamarabb vissza akarok menni Katalóniába. Már most vissza szeretnék menni. Ez jó hír lenne Spanyolország számára" - jelentette ki Puigdemont a Reutersnek adott interjúban. Arra a kérdésre, hogy idejében visszatér-e ahhoz, hogy jelen legyen a tartományi parlament legkésőbb január 23-án esedékes alakuló ülésén, így válaszolt: "Természetesen. Ha nem engedik meg, hogy letegyem az esküt mint Katalónia elnöke, az súlyos rendellenesség lesz a spanyol demokratikus rendszer számára". "Én vagyok a régiós parlament elnöke, és én is maradok, ha a spanyol állam tiszteletben tartja a választások eredményét" - tette hozzá. Puigdemont, aki korábban párbeszédre hívta a spanyol kormányt, hogy megoldják a jelenlegi feszültséget az engedetlen régió és a madridi hatóságok között, most kijelentette: kész meghallgatni Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök bármilyen ajánlatát, mégha az nem is Katalónia függetlenségéről szólna. Mariano Rajoy pénteken Puigdemont javaslatáról újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy neki azzal kell leülnie tárgyalni, aki megnyerte a választásokat, és ez Inés Arrimadas (a választásokon győztes Ciudadanos párt vezetője).