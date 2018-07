Pótnagymamákat kaptak a rászoruló gyerekek

Néhány makói nagymama összefogott, hogy ingyenes tábort szervezzenek a helyi rászoruló gyerekeknek. Megtanítják őket kalácsot fonni, varrni, horgolni, együtt tornáznak, és még kutyás bemutatót is tartanak. Ez jó a gyerekeknek, mert végre foglalkozik velük valaki, és a nagymamák is örülnek, hogy egy kicsit pótolhatják a saját, külföldre költözött unokáikat.

Bakacsi Pálné, vagy ahogy a városban mindenki hívja, Margó néni már hat éve is fánkot sütött a rászoruló gyerekeknek, majd két évvel később az unokája találta ki, hogy akár tábort is szervezhetne nekik. “Mama, annyi gyerek van, és annyi nagymama. Miért nem csináltok ingyenes gyerektábort?” – meséli nevetve Margó, aki aztán felkereste az összes makói iskola igazgatóját, hogy küldjenek iskolánként húsz, összesen száz alsós, rászoruló gyereket a pótnagymamák táborába. Az iskolaigazgatók a tanárok segítségével választották ki azokat a gyerekeket, akikről tudták, hogy nem engedhetnének meg maguknak ilyesmit.

Reggel hatkor már kész a tea

– mondja Mária a könnyeivel küszködve. A többi pótnagymamához hasonlóan a gyerekek őt is mamának szólítják, de arra azért figyelnek, hogy egyik gyerekhez se kötődjenek túlságosan, mert sokszor így is nehéz a búcsú a hétvégén.

Legalább otthon is tudnak vacsorázni

A gyerekeket délelőtt és délután különböző programokkal szórakoztatják, ezek a programok is mind felajánlások. Ott jártunkkor épp a rendőrök és a mentősök tartottak előadást arról, hogyan kerülhetők el a balesetek a nyári szünetben. A gyerekek kérdéseket is kaptak a rendőröktől és mentősöktől, amire ha nem tudtak rögtön felelni, akkor Margó kézjelekkel mutogatta a megoldást az előadók háta mögött. Az előadás végén kipróbálhatták az újraélesztést, és a rendőrautót is megnézhették.

De volt már kalácsfonás is, amikor a nagymamák meggyúrták a tésztát, a gyerekek pedig kis kalácsokat formáltak belőle, megsütötték, a maradékot pedig haza is vihették. Tanultak foltvarrást, horgolást, hímzést, az egyik nap még egy különleges tornán is részt vettek, amibe a nagymamák is becsatlakoztak. A legnagyobb slágerprogram Molly, a segítő kutya volt, akit a helyi állateledelbolt tulajdonosa hozott el, hogy egy kis bemutatót tartson.