Politikai foglyok szabadulhatnak Etiópiában

"A büntetőeljárásban érintett és az őrizet alatt álló politikai foglyok kiszabadulnak (...), a hírhedt Maekelavi fogolytábort pedig bezárják és múzeummá alakítják át" – mondta Hajlemariam Deszalegn kormányfő.

Jogvédő és ellenzéki csoportok régóta követelték a politikai foglyok szabadon bocsátását, akiket koholt vádak és pusztán eltérő véleményük miatt vettek őrizetbe a hatóságok. A politikai foglyok között van Bekele Gerba ellenzéki vezető is. Az ellenzéki politikusokon kívül számos, a kormányt bíráló újságírót is fogva tartanak Etiópiában. A szélesebb körű szabadságjogokat követelő tüntetéseken az elmúlt hónapokban több százan vesztették életüket és tízezreket vettek őrizetbe Etiópiában. A kormányellenes tüntetések szinte mindennapossá váltak Oromia és Amhara államokban, később pedig átterjedtek Etiópia más részeire is. A tüntetések miatt több hónapos szükségállapot volt az országban.