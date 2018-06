Pintér: Magyarország a világ 15. legbiztonságosabb állama

Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes kiemelte: a polgárőrség nagyban hozzájárul a kiváló hazai közrend és közbiztonság megteremtéséhez és fenntartásához. A polgárőrök az elsők között voltak, akik felismerték a migrációban rejlő veszélyeket és rögtön reagáltak is rá. Járőrszolgálatot szerveztek, segítették a határon szolgálatot teljesítő rendőröket és katonákat, majd megalakították a határőrtagozatot - idézte a fel a miniszter. A motorostagozat együttműködése a közlekedésrendészettel pedig új szintre emeli a polgárőrök és a rendőrség munkáját - tette hozzá. A belügyminiszter beszélt arról is, hogy az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) 2018-at a család, a gyermek és az ifjúság évének tekinti. Azt mondta, jól választottak, mert a fiatalokat egyre több veszély fenyegeti, majd azt kérte, hogy segítség a családtagok a polgárőröket a közösség érdekében végzett munkájukban, hiszen eredményességüknek a biztos családi háttér az alapja. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke az ünnepségen arról beszélt, hogy kétféle katasztrófa van: az egyiket az égiek, a természet okozza, a másikat a földiek, a politikusok. A természeti katasztrófával sújtott területeken az elmúlt hónapokban kiválóan helytálltak a polgárőrök, a rendvédelmi szervek és közösségek. Nehéz azonban helytállni a földiek okozta politikai katasztrófa esetén - tette hozzá. Bajától nem messze, a határ mentén kell a polgárőröknek, rendvédelmi szerveknek kitartani annak érdekében, hogy "a nyugodt erő legyen velünk, és biztonság legyen a Kárpát-medencében, kishazánkban" - fogalmazott. Zsigó Róbert élelmiszer-biztonságért felelős államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, Magyarország kormánya 2010 óta a lehetőségeihez mérten mindent megtett azért, hogy egyrészt a közbiztonság erősödjön, másrészt, hogy az ennek érdekében dolgozókat megbecsülje. Az, hogy a Bácskában élők is nyugodtan élhetik mindennapjaikat, a katasztrófavédelemnek, a rendőrségnek és a polgárőrségnek köszönhető - mondta. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke hangsúlyozta, minden okuk megvan az ünneplésre, ugyanis stratégiai partnerük, a Magyar Rendőrség európai hírű, kitűnő közbiztonságot teremtett az országban, amelyhez a polgárőrök is hozzájárultak. A mintegy 63 ezer polgárőr 2100 településen 9 millió közterületi szolgálati órával, több ezer rendezvény biztosításával és azokkal a speciális országos programokkal, amelyek a bűnmegelőzés egy-egy területét érintették, hozzájárult az országok kiegyensúlyozott közbiztonságához. Polgárőrök százai, ezrei ott vannak az év minden napján, a nap minden órájában a közterületeken, a külterületeken és vigyázzák az emberek biztonságát és nyugalmát. Ott vannak az ország határának védelménél, kiveszik a részüket az illegális migráció megállításában, a lovas polgárőrök pedig egyre szervezettebben vesznek részt a határvédelem mellett a szántóföldi, mezei és erdei jogsértések megelőzésében is - hívta fel a figyelmet. Azt mondta, "a polgárőrségnek nincs alternatívája, folyamatos és hatékony működésével az ország egyik kiemelkedő értéke". A megnyitóünnepségen kétszáz fiatal tett polgárőri fogadalmat.