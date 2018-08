Phenjan visszaadott egy dél-koreait

Észak-Korea humanitárius gesztusként átadott egy dél-koreai állampolgárt, aki illegálisan lépett az országba – közölte a szöuli egyesítési minisztérium. Phenjan hétfőn azt üzente Szöulnak, hogy a 34 éves férfi július 22-én lépett be Észak-Koreába, az észak-koreai vöröskereszt pedig azt javasolta, hogy a férfit Panmindzsonban átadnák a délieknek. Szöul elfogadta a javaslatot, az átadás a tervnek megfelelően megtörtént. A dél-koreaiak vizsgálják, hogy a férfi miért és milyen körülmények között jutott be Észak-Koreába. Egyelőre annyit lehet róla tudni, hogy előtte Kínába távozott. Van azonban hat dél-koreai állampolgár – köztük három misszionárius –, akiket Észak-Korea továbbra is fogva tart.