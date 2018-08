Péntekig ismét hőségriasztás lesz

A másodfokú hőségriasztás ismételt elrendeléséről döntött az országos tisztifőorvos. Kovács Attila azt mondta, a hőségriasztás kedd éjféltől péntek éjfélig tart. Az intézkedésről értesítették a megyei kormányhivatalokat, az egészségügyi és a szociális intézményeket, a védelmi bizottságokon keresztül pedig a nagyobb infrastruktúraüzemeltetőket.

A napokig tartó meleg idő már az egészséges szervezetet is megterheli, ezért fokozottan oda kell figyelni a megfelelő folyadékfogyasztásra és öltözetre, és lehetőség szerint 11 és 15 óra között senki ne tartózkodjon a tűző napon – mondta Kovács. A kánikula idején úgy csökkenthetjük a hőség negatív hatását, ha a lakásból kizárjuk a meleget, besötétítünk, és éjszaka szellőztetünk, ezen kívül a gyakori zuhanyozás és a test vizes borogatása is ajánlott. Rendkívül fontos a sok folyadék fogyasztása, erre az idősek esetében kiemelten kell figyelni. Azt tanácsolta, hogy óránként egy pohár vizet igyon meg mindenki. Az országos tisztifőorvos azt mondta, hogy a hőségriasztás lehetőséget ad egy sor más intézkedésre, ilyen lehet a munkaidő-kedvezmény azokban a munkakörökben, amelyekben fokozott hőhatásnak vannak kitéve a munkavállalók, a szabadban dolgozóknál a többszöri pihenőidő elrendelése, valamint a megfelelő öltözet és folyadék biztosítása is.