Beperelte az alkancellárt az osztrák közmédia

Rágalmazás és hitelrontás miatt pert indított az ORF osztrák közszolgálati műsorszolgáltató és Armin Wolf, a csatorna műsorvezetője Hans-Christian Strache alkancellár ellen. A radikális jobboldali FPÖ politikusa a Facebookon közzétett egy fényképet, melyen Wolf szerepelt, s azt írta rá, hogy "A hely, ahol a hazugságok hírré változnak: ORF".

Wolf nehezményezte, hogy még soha egyetlen politikus sem vádolta meg azzal, hogy hazudik. Az ORF pedig közölte, hogy bocsánatkérést várnak Strachétól. Az FPÖ vezetője már korábban is baloldali elfogultsággal vádolta a közszolgálati médiát. "Strache alkancellár az ORF hirdetési anyagát meghamisítva vádolta meg a csatornáinkat azzal, hogy álhíreket, hazugságokat és propagandát terjesztenek" – mondta Alexander Wrabetz, az ORF főigazgatója. "Ezzel a tévénél, a rádiónál és az online szerkesztőségben dolgozó 800 újságírót járatta el." Az ORF vezetője szerint Strache megrágalmazta a közszolgálati csatornákat, és rontotta az ORF jó hírnevét. Az ORF a Facebook ellen is jogi útra tereli a vitát, mert a közösségi oldal az ORF kérésére nem távolította Strache őket becsmérlő bejegyzését. Strache azzal érvel, hogy a Facebook-posztja azt is tartalmazta, hogy szatíráról van szó, ezért ez csak egy vicc, ugyanakkor az osztrák jognak megfelelően azt is meg kellett osztania a Facebookon, hogy a bíróság befogadta Wolf keresetét. Döntés később várható az ügyben. Az FPÖ a kisebbik kormánypárt Sebastian Kurz néppárti kancellár kormányában.