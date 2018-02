Patkányok és kóbor kutyák túrják szét a nyomortelepek szeméthegyeit

Dehát van kukájuk!

– magyarázta egy sajókazai asszony, akivel a Sólyom-telep két részét összekötő földúton, egy ott éktelenkedő szemétkupac mellett találkoztunk. Szerinte a többgenerációs családoknak esélytelen beleférnie egyetlen kukába, még ha a műanyag szemétnek külön edény is jut a háztartásoknak.

“A szomszédomét nemrég egy este felgyújtották a kannibál gyerekek, azóta nincs neki” – magyarázta egy Sólyom-telepi férfi. A telepi utcán mellette álló barátja, egy másik fiatal férfi pedig hozzátette: ő azért nem kapott kukát, mert ahová költözött, ott a nyilvántartás szerint már volt edény, de az előző lakóval együtt az is eltűnt. Az is előfordul, hogy valakinek egyszerűen ellopják a kukáját.

Konténerek?

Az egyik ilyen – a töltés oldalában lévő – lerakóhely mellett élő telepi család tagjai, akiknek az udvarán sorban állnak a kukák és mellettük hordókban a kukákba már nem férő szemét, rendszeresen látják, ahogy a környékükön lakók ide hordják a szemetet. „Mintha a konténer továbbra is ott lenne” – mondta a család egyik tagja, egy fiatal nő.

Eldöntethetetlen kérdés

Hiányzik a figyelem

A szabálysértő szemétlerakásokat akár figyelhetnék és büntethetnék is a hatóságok, ezt azonban nem nagyon teszik. Egyik megkérdezett telepi sem emlékezett arra, hogy a környezetében bárkit büntettek volna már meg illegális szemétlerakásért.

Valójában azonban az önkormányzatnak is részt kell vállalnia a közterületek rendben tartásában. Bár az ingatlantulajdonosoknak kötelessége az előttük található közterületrészt tisztán tartani, azokat a területeket, amiknek nincs ilyen értelemben “gazdája”, az önkormányzatnak kellene takarítania.

Ráadásul megalázó is

Ehhez képest a sajókazai Sólyom-telepen két helyitől is úgy értesültünk, a telepen, egy kupacba halmozva marad a szemét, amit a közmunkások összeszednek. Az egyik telepi nő ott jártunkkor egy mellettünk elterülő szeméthalomra mutatott, amire időről időre rágyújt valaki a helyiek közül. Szerintük csak így, égetéssel lehet kezelni az egyre halmozódó hulladék-mennyiséget.

– mondta az egyik sajószentpéteri, Fecskeszög telepi lakos, aki maga is volt már beosztva szemétszedésre a telepen. Ilyenkor az utak mellől, kézzel szedik az eldobált szemetet a munkások, az összegyűjtött hulladékot pedig a közeli városgondnokságra viszik.

Most ugyan hó fedte a kupacot, rajta a végtagok nélküli játékbaba-csonkkal, az üres energiaitalos dobozzal vagy a használt babapelenkával, nyáron azonban a melegben elviselhetetlen bűz terjeng a szemétkupacok körül. Ezt és a patkányok jelenlétét minden helyi panaszolta.

Ki nevet a végén?

A Pest megyei Bagon egyenesen visszavonta a szemétszedő közmunkásokat a bagi cigány telepről az önkormányzat, arra hivatkozva, hogy a javarészt a telepen élő közmunkások nem szeretnének a telepen ilyen munkát végezni. Sokan panaszkodnak arra, hogy más telepiek gúnyolódtak rajtuk, amikor közmunkában szemetet szedni látták őket – mondta az Abcúgnak Both Emőke, a bagi telepen működő civil szervezet, a Bagázs vezetője.

Azt is csak néhány éve sikerült elérnie a telepiekkel együtt a szervezetnek, hogy a kukásautó a telepre is bemenjen, előtte Bagon is a konténeres rendszer működött.