Párttársai csendre intik Trumpot

A dél-karolinai Lindsey Graham és Maine állam szenátora, Susan Collins azt is szorgalmazta, hogy Robert Mueller különleges ügyész azt is vizsgálja ki, hogy az elnök valóban megpróbálta-e őt meneszteni tavaly júniusban. Graham emellett támogatja, hogy törvény szülessen arról, hogy Muellert ne lehessen jogalap nélkül felmenteni posztjáról. Elmondta ugyanakkor, hogy szerinte Mueller állása nincs közvetlen veszélyben, mert elmozdításáért az elnöknek valószínűleg magas politikai árat kellene fizetnie. A The New York Times című napilap a múlt hét végén írta meg, hogy Trump tavaly júniusban már aláírta a Mueller felmentéséről szóló utasítást, de visszakozott, amikor a Fehér Ház jogtanácsosa nem volt hajlandó végrehajtani az utasítást, inkább kilátásba helyezte, hogy lemond, mert úgy ítélte meg, hogy Mueller menesztése katasztrofális következményekkel járna az elnökre nézve. Robert Mueller volt FBI-igazgató vezeti azt a vizsgálatot, amely azt hivatott feltárni, hogy Trump kampánycsapata összejátszott-e Oroszországgal a 2016-os amerikai elnökválasztáson. Trump tagadja, hogy meneszteni akarta Muellert.