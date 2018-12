Párizs: Trump ne avatkozzon a francia belügyekbe

Párizsban és más francia nagyvárosokban a hét végén immár sorozatban negyedszer tartottak kormányellenes tüntetéseket, amelyek jelentősen megtépázták Emmanuel Macron francia elnök tekintélyét. Szombaton összesen 125 ezren tiltakoztak országszerte, közülük legalább tízezren a fővárosban. A biztonsági erők mintegy kétezer embert vettek őrizetbe a megmozdulásokon. "A párizsi megállapodás nem annyira jön be Párizsnak. Tüntetések és zavargások egész Franciaországban" - írta a Twitteren az amerikai elnök a 2015-ös klímaegyezményre utalva. "Az emberek nem akarnak hatalmas összegeket fizetni, amelyek nagy része harmadik világbeli országoknál landol, annak érdekében, hogy esetleg védjék a környezetet" - vélekedett Trump. "Ezek az emberek azt skandálták, hogy +Trumpot akarjuk!+ Imádom Franciaországot" - tette hozzá. A francia külügyminiszter az LCI tévécsatornán felhívta rá a figyelmet, hogy azok a képsorok, amelyeket az Egyesült Államokban vetítettek olyan tüntetőkről, aki a Trumpot akarjuk! szlogent skandálták angolul, valójában Trump londoni látogatásán készültek hónapokkal ezelőtt. "A sárgamellényesek tüntetése nem angol nyelven zajlott, ha jól tudom" - mutatott rá. Trump egy másik rövid üzenetében azt írta: "Lehet, hogy itt az ideje véget vetni a nevetséges és rendkívül költséges párizsi egyezménynek, és visszaadni valamennyi pénzt az embereknek alacsonyabb adók formájában? Az Egyesült Államok jóval előrébb jár ebben a kérdésben, és az egyetlen nagyobb ország, ahol a kibocsátás tavaly csökkent!" Le Drian azt válaszolta, hogy a francia kormány nem szól bele az amerikai belpolitikába, és jó lenne, ha ez visszafele is így lenne. "Azt mondom Donald Trumpnak, és a köztársasági elnök is ugyanezen a véleményen van, mi nem foglalunk állást az amerikai vitákban, hagyjon minket, hogy élhessük az életünket az országunkban" - hangsúlyozta. Le Drian rámutatott, hogy az amerikaiak többsége nem értett egyet Trumppal, amikor felmondta a klímaegyezményt. Az amerikai elnök az elmúlt hónapokban többször bírálta a Macron által követett politikai irányvonalat és alacsony népszerűségi mutatóit.