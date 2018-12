Párizs: még a tüntetés előtt letartóztattak 34 embert

A gyanúsítottak vidékről érkezett 30 év körüli férfiak, akiknél álarcokat, kalapácsokat vagy köveket találtak. Feltételezhető róluk, hogy erőszakra és szándékos összetűzésekre készültek. A reggeli órákban viszonylagos nyugalom honolt a francia fővárosban, ahol 8 ezer rendőr van készenlétben, és az utcákra vezényelték a csendőrség tucatnyi páncélozott járművét is. A francia belügyi szervek attól tartanak, hogy szélsőségesek és radikális tüntetők özönlik el szombaton Párizst, hogy szándékosan összetűzzenek a rendőrökkel és középületek rongáljanak meg, ezért a pályaudvarokon és a tüntetések várható helyszínein minden sárgamellényest átvizsgálnak a rendőrök. A forgalom elöl lezárt Champs-Élysées sugárúton a Diadalív közelében reggel 9 órakor mintegy száz sárgamellényes gyülekezett csendőrökkel körülvéve. Sokan búvármaszkkal érkeztek, felkészülve az esetleges könnygázzal történő oszlatásra. A Bastille térre is szállingózva érkeztek a tüntetők. A prefektúra közzétett egy térképet, amelyen a radikális sárgamellényesek feltételezett útvonalai és akcióhelyei láthatók a különböző felhívások alapján, ugyanis a tüntetésről hivatalos bejelentés nem érkezett a hatóságokhoz. A rendőrség a környékbeli üzleteket és vendéglátóhelyeket a létesítmények védelmére és minden olyan tárgy elrakására kérte, amelyet a feldühödött tüntetők "fegyverként" használhatnak a rendőrökkel szemben. A legrizikósabb helyszíneken a gépkocsi-tulajdonosokat szórólapokon a járművek biztonságos helyre szállítására ösztönözték. A főváros körüli körgyűrűn forgalomlassító megmozdulások kezdődtek, miután a sárgamellényes mozgalom egyik elindítója, Éric Drouet - aki ellen eljárást indított az ügyészség, miután egy élő televíziós vitaműsorban az elnöki hivatal elfoglalására buzdította társait - péntek este felhívást tett közzé, amelyben városi tüntetések helyett inkább a párizsi körgyűrűn forgalomlassításra szólított fel. A hatóságok, a kormány és a sárgamellényesek szóvivői pénteken egész nap nyugalomra intettek a múlt szombati zavargásokat követően. A francia kormány - eleget téve a sárgamellényes mozgalom legfőbb követelésének - a héten bejelentette, hogy eltörli az üzemanyagadó jövőre tervezett emelését, és életszínvonal-megőrző intézkedésekkel helyettesíti azt, de a tüntetők ezt már kevésnek tartják, és egyre több szociális jellegű követelést támasztanak, valamint Emmanuel Macron távozását is követelik. Egy friss felmérés szerint a november 17. óta tüntető sárgamellényesek támogatottsága az elmúlt napokban valamelyest csökkent, de a franciák kétharmada még mindig szimpatizál a szociális mozgalommal.