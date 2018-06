Palkovics szerint zavaró, hogy az Akadémiáról a sajtóban zajlik a vita

A kormány nem akarja a kutatóintézetek irányítását átvenni és nem akarja megmondani, hogy az egyes kutatók mivel foglalkozzanak, ez az Akadémia feladata, hiszen ő irányítja a saját kutatóintézeteit – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az Echo tévének.

A miniszter azt mondta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium létrehozásával a kormány szándéka az volt, hogy kiderítse, hogyan lehet a költségvetési forrásokat a leghatékonyabb módon a tudományos kutatásokra fordítani, nem kétségbe vonva az alapkutatások jelentőségét és létfontosságát. Mindezek mellett azonban úgy véli, a magyar közösség számára fontos területeket valamilyen formában meg kell határozni. Az egyetemeken négy éve ennek megfelelően történik a kutatások finanszírozása: az egyetemekkel megállapodik a kormány a támogatott tématerületekről, amiket az oktatási intézmények maguk jelölnek ki. Ezek után megkapják az erre szánt összeget, és az egyetem dönti el, hogy az egyes kutatók milyen területen dolgozzanak. Az új költségvetési tervezet célja, hogy a magyar tudós közösség állapodjon meg abban, mely területeket tartja fontosnak, de legyenek olyanok, amelyek valamilyen módon a közösség érdekeit szolgálják – mondta Palkovics. A miniszter szerint a kormány nem akar bizonyos területektől támogatást megvonni, hanem azt szeretné, hogy egy szakmai, tudományos grémium döntse el, a modern világ mely kihívásaira kell válaszokat találni. Az Akadémia és az egyetemek dolga, hogy mérjék, mennyire hasznosul egy adóforint egy kutatási projekt esetén. Ez a mérés azonban csak később jön, "először azt kellene tudni, hogy mit akarunk". Az európai kutatások eredményessége elmarad az észak-amerikai vagy az ázsiai országokétól, s ez indokolja azt is, hogy az európai uniós finanszírozás is egyre jobban fókuszál azon területekre, amelyeken valamilyen elvárás megfogalmazódik. "Határozzuk meg azt a célt, területet amivel foglalkozni akarunk, amiben jók akarunk lenni és azt finanszírozzuk" – mondta Palkovics. Szerinte "ami most történik Magyarországon, az egyáltalán nem különbözik attól, ami az Európai Unió 2021-2027-es időszakának a tudomány finanszírozásában meg fog jelenni". Azt mondta, a kormány bizonyos szempontból strukturáltabbá szeretné tenni ezeket a területek a szakmai közösség döntései alapján. A kormány egyértelmű szándéka, hogy a magyar kutatás és a magyar tudomány érdekei ne sérüljenek, hanem jusson rá több forrás, és legyen még eredményesebb. Palkovics szerint azonban "ezt a megközelítést erőteljesen zavarja", ha egy ilyen vitát a "sajtóban kell lefolytatni". Az innovációs miniszter szerint ebben a pillanatban az látszik, hogy a kormány tárgyalási és "tisztán szakmai szándékaival szemben" egy politikai helyzet generálódik, amely hasonlít néhány más korábbira is.