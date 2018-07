Ott állt anyám, machetével a kezében, mert kitört a világháború

Súlyosabb formáiban a skizofrénia nemcsak a beteg életére ró hatalmas terhet, hanem az egészséges családtagokéra is: sokszor maguk is depresszióval vagy szorongásos panaszokkal küzdenek. Nemcsak lelkileg, hanem anyagilag is megterhelő a helyzet, hiszen állandó gondozásra szorul a beteg. A stigmatizáció miatt alig tudnak ezekről a megpróbáltatásokról nyíltan beszélni, az egészségügyi rendszer pedig nehezen tud mit kezdeni a hozzátartozók traumáival. A szegedi Pszichiátriai Klinikán felismerték a problémát, és két éve egy kifejezetten családtagoknak szóló csoportot indítottak.

Nem szabad közel engednie

Természetes érzés, hogy gyűlöli az anyját

Emiatt is hihetetlenül megterhelő az anyja betegsége: nehezen viseli, ha nem ő van a középpontban. Edinának keserves munkával kellett megtanulnia, hogy ne ugorjon minden hívására, mert különben sosem lesz normális élete és saját családja. „Nem rá kell haragudni, hanem a betegségére, az csinálja ezt vele.” Nem könnyű ezeket a rossz érzéseket feldolgozni, sokszor óhatatlanul úgy érezte, bárcsak vége lenne már valahogy. Sokat segített neki, amikor egyszer beírta a Google keresőjébe, hogy “schizophrenic mother”: a kidobott beszámolókból látta, hogy nincs egyedül ezekkel az érzésekkel. Teljesen normális és megbocsátható, ha néha azt érzi, hogy gyűlöli az anyját. Érdekes módon mindezek ellenére sosem tartotta rossz anyának. „Nagyon jó ember és anya volt. Amikor az tudott lenni”, mondta. Szerinte, ha nem így lenne, akkor nem bírta volna ki mellette gyerekkorában.

Egészen tizenkilenc éves koráig élt együtt anyjával. Onnantól kezdve bátyjával közösen gondozták, mert rájöttek, hogy mindkettőjüket érinti ez a helyzet. Hatalmas mázlinak tartja, hogy el tudott költözni otthonról, mert saját bevallása szerint addig nem volt rendes élete: kevés barátja volt, nem ismerkedett fiúkkal, nem feszegette a határait. Senkinek sem beszélt anyja betegségéről. Nem a szégyen miatt, azt gondolta, hogy úgysem értenék. „Kirekesztettségben éltem, mert annyira más gondjaim voltak.” Igyekezett mindent tökéletesen csinálni, nehogy kudarc érje. Ez abból is adódott, hogy neki kellett észnél lennie. Gyerekként nem érezte úgy, hogy anyja betegsége bármitől is megfosztaná. Már felnőtt fejjel ismerte fel, hogy egy csomó dologból mégis kimaradt ezáltal.

Mára elfogadta, hogy anyja betegsége az ő személyiségén is nyomot hagyott. Második gyereke születése után jött rá, hogy ezzel valamit kezdenie kell, különben bele fog őrülni. Többször azon kapta magát, hogy neheztel saját gyerekeire, ha segítségre volt szükségük. „Azonnal bepánikolok, ha azt érzem, valaki függ tőlem.” Pszichológusa segítségével sikerült megfejtenie, hogy ez azért van, mert túl korán kellett az anyjáról gondoskodnia. A szakember szerint így is csoda, hogy ezzel a háttérrel Edinának nem lettek komolyabb problémái. Visszagondolva úgy látja, anyjának is segített volna, ha a gyógyszerezés mellett valaki a lelkével is foglalkozik. Néhány éve találtak egy orvost, aki rendszerként tekint anyja betegségére; őt és a bátyját is bevonja a kezelés folyamatába.