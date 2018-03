Osztrák aktivista: a Facebook évek óta tudott az adatgyűjtésről

A Facebookot már 2011-ben tájékoztatták, hogy kihasználják a gyenge pontjait, de a cég azt állította, nem lát okot a módszerek megváltoztatására – mondta egy, a felhasználók adatainak védelméért küzdő osztrák aktivista. Max Schrems, aki több ügyben is európai bíróságokhoz fordult a felhasználók adatvédelmének megerősítése érdekében, azt mondta, hogy a Cambridge Analytica botrányt okozó adatfelhasználásnál ugyanazokat a módszereket használták, amelyek miatt 2011-ben feljelentést tettaz ír adatvédelmi hatóságnál.

A Cambridge Analytica 50 millió Facebook-oldal adatainak feldolgozásával igyekezett képet alkotni a célba vett amerikai választók politikai beállítottságáról, és tudtuk nélkül, személyre szabott üzenetekkel próbálta befolyásolni őket. A Cambridge Analytica alapítói és befektetői között van Steve Bannon, Donald Trump volt tanácsadója, aki egy ideig a cég alelnöke volt, és Robert Mercer milliárdos, a republikánusok egyik fő anyagi támogatója. Schrems azt mondta, hogy 2012-ben is hétórás értekezleten vett részt a Facebook képviselőivel, hogy megvitassák a hasonló alkalmazások kiváltotta aggodalmakat, de ők azt állították, hogy nem látnak semmilyen problémát. "Egyértelműen azt mondták, hogy nézetük szerint azzal, hogy valaki használja a hálót, beleegyezik abba a helyzetbe, hogy mások olyan alkalmazást telepítenek, amellyel összegyűjtik az adataikat" – mondta Schrems. "Több ezer alkalmazás van, amelyek pontosan ugyanezt művelik, az egyetlen, amiért erről beszélünk, az az, hogy Donald Trump amerikai elnökkel kapcsolatos" – mondta. Schrems szerint "lehet, hogy nem is ez a legnagyobb ügy". Schrems egy új szervezetet alapít NOYB (None Of Your Business) néven, és az lesz a feladata, hogy segítséget nyújtson magánszemélyeknek a jogaik védelméhez az EU májusban életbe lépő új szabályainak megfelelően.