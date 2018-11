Összeköthető a szaúdi trónörökös a Hasogdzsi-gyilkossággal

Szakértői értékelések szerint újabb nyom köti össze Mohammed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörököst Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásával - írta a The New York Times (NYT) című amerikai napilap helyi idő szerint hétfőn.

A Hasogdzsi meggyilkolásával megbízott, 15 fős halálosztag egyik tagja, Maher Abdulazíz Mutreb a török hírszerzés által összegyűjtött hangfelvételek egyikén telefonon arabul azt mondja feljebbvalójának: "mondd meg a főnöködnek", hogy végrehajtottuk a megbízást - árulták el a felvételt ismerő források az amerikai lapnak. Amerikai hírszerzők úgy vélik, hogy a "főnök" elnevezés a szaúdi trónörököst, Mohammed bin Szalmánt takarhatja. Szakértők szerint eddig ez az egyik legkomolyabb bizonyíték, amely összekapcsolja a koronaherceget a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán elkövetett gyilkossággal. Török hírszerzők szerint a Mohammed bin Szalmán oldalán gyakran felbukkanó Mutreb a trónörökös egyik bizalmasával beszélhetett. A felvételt többek között Gina Haspellel, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatójával is megosztották a török illetékesek. Bruce O. Riedel korábbi CIA-tiszt meglehetősen terhelő bizonyítéknak nevezte a hanganyagot, de amerikai hírszerzési és kormányzati tisztségviselők jelezték: az nem kezelhető perdöntő bizonyítékként. Amellett, hogy Szalmánt nem említették név szerint, előfordulhat, Mutreb tévesen hitte azt, hogy tőle érkezett a parancs Hasogdzsi kivégzésére - hívták fel a figyelmet. Egy hétfői közleményben szaúdi tisztségviselők tagadták, hogy Mohammed bin Szalmán bármit is tudott volna az újságíró meggyilkolásáról. Hangsúlyozták, hogy a szaúdi titkosszolgálat tagjai is meghallgathattak a török fél birtokában lévő hangfelvételeket, de azokban nem hangzott el az idézett mondat. A törökök birtokában több hangfelvétel lehet, és előfordulhat, hogy nem mindegyiket osztották meg mindenkivel - mutatott rá a NYT. Az Egyesült Államokba költözött, 59 éves Dzsamál Hasogdzsit, aki egyebek mellett a The Washington Post című amerikai napilap munkatársa is volt, október 2-án gyilkolták meg Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán, ahová azért ment, hogy a török menyasszonyával tervezett házasságkötéséhez szükséges iratokat beszerezze. Az isztambuli főügyészség szerint Hasogdzsit előre kitervelt módon azonnal megfojtották, mihelyt belépett a külképviselet épületébe. Az újságíró holttestét - szintén előre megfontoltan - a gyilkosságot követően feldarabolták, majd megsemmisítették.