Őserdőben tűntek el a menekültek Ausztráliában

Négy év óta először érte el Ausztrália partjait menedékkérőket szállító hajó. Az utasok közül sokan eltűntek az őserdőben – mondta Peter Dutton belügyminiszter. Szerinte a vietnami menekültek egy csoportja egy halászhajón érkezett, de más források szerint indonéz hajóról van szó. "Az ügynökségekkel azon leszünk, hogy hazaszállítsuk ezeket az embereket származási országukba, amint az ügyet sikerült tisztázni" – mondta. A múltban a vietnamiakat befogadták, a tengeren elfogottakat azonban visszaszállították, ha Ausztrália még akkor visszautasította menekültstátuszukat. Dutton a tengeri megfigyelőszolgálatot hibáztatta, hogy a halászhajónak sikerült Cape Kimberleyben kikötnie. Mark Ryan, a queenslandi belügyminiszter azt mondta: a menedékkérők közül 15-öt őrizetbe vettek, de továbbiak után is kutatnak. A menekülteknek krokodiloktól és kígyóktól hemzsegő területen veszett nyoma. Egyelőre nincs adat az eltűntek pontos számáról, sem a nemzetiségükről. A Queensland északi részén található Daintree Nemzeti Park egyike a világ legősibb trópusi erdeinek. "Reméljük, megtaláljuk az eltűnteket, akármennyien is legyenek, a zóna ugyanis egyáltalán nem biztonságos – mondta Peter Rinaud a polgári védelemtől. Egységeik már megkezdték a keresést a Daintree folyó torkolatánál. Ausztrália nem engedi be területére a migránsokat, akik a tengeren át próbáltak meg eljutni az országba, és a Pápua Új-Guineán és Naurun helyezik el őket a menekülttáborokban. Ezekben mintegy 2000 afrikai, közel-keleti és ázsiai menedékkérő tartózkodik. Utoljára 2014 júniusában sikerült menedékkérőknek eljutniuk Ausztráliába. A 157 Srí Lanka-i egy indiai hajón érte el Pondicherry kikötőjét, amikor a határőrség egyik hajója elfogta és a szárazföldre kísérte őket.