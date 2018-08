Oroszokat vettek őrizetbe Ukrajnában

A biztonsági szolgálat közlése szerint az őrizetbe vettek orosz utasításra olyan oldalakat működtettek a közösségi oldalakon, melyeken Ukrajna határainak megváltoztatására, illetve a két kelet-ukrajnai oroszbarát szakadár terület, a magát önhatalmúlag kikiáltott Donyecki Népköztársaság és Luhanszki Népköztársaság támogatására buzdító felbujtó anyagokat terjesztettek. A gyanúsítottak fizetséget is kaptak orosz irányítóiktól a tevékenységükért - tette hozzá a biztonsági szolgálat. A közlemény szerint hat ogyesszai, két kijevi, egy bahmuti, valamint egy Csernivci területi és egy Ivano-Frankivszk területi lakost vettek őrizetbe. A gyanúsítottaknál tartott házkutatás során számítógépeket és mobiltelefonokat foglaltak le, melyeken bizonyítékot találtak az ukránellenes anyagok terjesztésére és arra is, hogy az orosz titkosszolgálattól kaptak utasításokat. Az SZBU emellett egy videót is közzétett, amelyen néhány gyanúsított beismerő vallomást tesz. A TASZSZ orosz hírügynökség emlékeztetett: Kijev tavaly tavaly tavasszal elrendelte több orosz médium és IT-cég blokkolását, betiltását. Az intézkedés értelmében kötelezték az ukrán telekommunikációs vállalatokat, hogy egyebek mellett blokkolják a Yandex orosz internetes vállalatot és minden szolgáltatását, így a Vkontaktyét és az Odnoklassznyikit, az RBK orosz televíziócsatornát és a Kaspersky Lab kiberbiztonsági vállalat weboldalát.