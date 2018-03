Orosz válaszszankciók az amerikai szigorításra

Kiterjeszti az amerikai személyek feketelistáját Oroszország, válaszul arra, hogy az Egyesült Államok újabb szankciókat vezetett be ellene - közölte Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes pénteken Moszkvában.

Az amerikai pénzügyminisztérium által a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt állítótagos orosz beavatkozás miatt bevezetett új szankciók érintik az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatot (FSZB), a katonai hírszerző szolgálatot, a katonai hírszerzésnek dolgozó hat személyt, öt csoportot, valamint további 19 orosz állampolgárt, köztük Jevgenyij Prigozsin üzletembert, akiknek a neve "a szentpétervári trollgyárral" kapcsolatban merült fel. A RIA Novosztyi hírügynökség jelentése szerint Rjabkov azt mondta, hogy Oroszország a paritás elve alapján reagál, és nem zárja ki a további ellenlépések lehetőségét. Közölte: Moszkva számít arra, hogy Szergej Szkripal volt titkos ügynök és lányának megmérgezése nyomán Nagy-Britannia és az Egyesült Államok újabb szankciókat vezetnek be Oroszország ellen. Hangsúlyozta, hogy Moszkva továbbra is a párbeszédet javasolja Londonnak és Washingtonnak. Rjabkov szerint az Egyesült Államok 2011, vagyis az amerikai-orosz kapcsolatok "újraindítása" óta immár 50. alkalommal bővítette a szankciók körét. Hangot adott azon véleményének, hogy az új gazdasági büntetőintézkedéseket szándékosan az orosz elnökválasztás küszöbén vezették be. Megismételte, hogy Washington a független külpolitikája miatt akarja megbüntetni Moszkvát, de leszögezte, hogy a nyomásgyakorlás nem jár majd sikerrel.