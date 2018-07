Orosz ügynök amerikai letartóztatása miatt tiltakozik Moszkva

„Lavrov hangsúlyozta, hogy az amerikai hatóságok elfogadhatatlan módon cselekedtek, amikor az orosz állampolgárságú Butinát mondvacsinált vádakkal őrizetbe vették az Egyesült Államokban, s követelte mielőbbi szabadlábra helyezését" - olvasható a minisztérium közleményében. A 29 éves orosz nő letartóztatását hétfőn jelentették be Washingtonban. Marija Butinát az Egyesült Államok kormánya elleni összeesküvéssel vádolják, s azzal, hogy nem jegyeztette be magát idegen ország ügynökeként. A tárca szerint a két diplomata megvitatta az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatai normalizálásának kilátásait is. A július 16-i helsinki orosz-amerikai csúcstalálkozó nyomán a külügyminiszterek véleménycserét folytattak a kapcsolatok jövőbeli kiépítéséről azzal a céllal, hogy a két ország közötti viszonyt kölcsönösen előnyös, egyenrangú alapon állítsák helyre - tette hozzá a moszkvai minisztérium. Pompeo és Lavrov beszélgetésükben a szíriai humanitárius válság rendezésében való együttműködést is megvitatták, akárcsak a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítésére történő erőfeszítések támogatását.