Óriási pénzeket mozgatott meg az amerikai választási kampány

Kedden választanak az Egyesült Államokban. A négyéves elnöki ciklus félidejében a választók értékelik Donald Trump eddigi tevékenységét, döntésükkal pedig befolyásolhatják a második két évet. A 435 tagú képviselőház teljesen megújul, és 100 szenátor közül 35-ről is véleményt mondanak. 36 államban kormányzóválasztást is tartanak. Az amerikai törvényhozásnak, a kongresszusnak két kamarája van. A képviselők és a szenátorok együttesen dolgozzák ki és fogadják el a törvényeket, a szenátusnak azonban meghallgatás után az elnök által jelölt kormányzati tisztségviselőket és bírákat is elfogadja. Jelenleg a kongresszus mindkét háza republikánus többségű. A demokraták abban bíznak – és az előrejelzések is ezt támasztják alá –, hogy többséget szerezhetnek a képviselőházban, ekkor pedig megakadályozhatják, vagy legalább késleltethetik az elnök terveinek megvalósítását. A többség megszerzéséhez 23 mandátumot kell elhódítaniuk a republikánusoktól. Az amerikai politikában gyakorta előfordult, hogy más párt uralja a törvényhozást, mint amelyik az elnököt adja. A küzdelem néhány tagállamban különösen heves és durva vitákkal terhelt. Wisconsin, Michigan, Arizona, Florida csatatérnek bizonyult. Bill Nelson, floridai demokrata szenátor – aki a hétfői felmérések szerint vesztésre áll – kampányrendezvényen azt mondta, hogy "az amerikai politikai klíma jelenleg olyan, mint a ruandai volt az 1994-es népirtás előtt, amikor a hutuk tervszerűen legyilkolták a tutszikat". Joe Biden, az Obama-kormányzat alelnöke azt mondta, hogy a republikánus szavazótábor "a társadalom aljanépe". De Donald Trump elnök sem takarékoskodott a sértegetésekkel: Georgia demokrata kormányzójelöltjét, Stacey Abramsot ostobának nevezte, és alkalmatlannak tartja a feladatra. Egyes nagyvárosokban polgármester-választás is lesz. Új városvezetőt választ Newark, Washington DC, Nashville, Phoenix és San Francisco is. 37 tagállamban 155 kezdeményezésről lehet majd szavazni. Arkansas és Missouri államokban a minimálbér megemeléséről, Idahóban, Montanában, Nebraskában és Utah államban a szegények egészségügyi ellátását segítő Medicaid kibővítéséről, kiterjesztéséről, hét államban pedig a marihuána orvosi célú használatának legalizálásáról.