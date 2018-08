Óriási kártérítést ítéltek meg a gyomirtó áldozatának

Bár a Monsanto tudott a Roundup gyomirtó rákkeltő hatásáról, nem tájékoztatta a vásárlókat a lehetséges következményekről. Az esküdtszék ezért felelősnek mondta ki a közelmúltban a Bayer tulajdonába került óriásvállalatot.

A júniusban kezdődött perben először mondták ki, hogy a glifozátot tartalmazó Roundup rákkeltő, és először nyert pert az egyik áldozat. Várhatóan további áldozatok ezrei adhatnak be keresetet a Monsanto ellen, és máris ezernyi ilyen per van folyamatban. A 46 éves, kétgyermekes DeWayne Johnson limfómában, a nyirokrendszer rosszindulatú megbetegedésében szenved, és a betegséget szerinte a Monsanto gyomirtói okozták. Johnson kertészként dolgozik egy tankerületben, és 2012 óta a Roundup és a szintén glifozátot tartalmazó Ranger Pro szerrel permetezte az iskolák kertjeit és a parkokat. Betegségét 2014-ben diagnosztizáltak, 2016-ban perelte be a Monsantót, mert az nem adott tájékoztatást a gyomirtók kártékony hatásairól.