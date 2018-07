Orbán: zárva kell tartani a balkáni útvonalat

Orbán szerint amikor Montenegró a határait védi, Magyarországot és az EU-t is védi.

Segítséget ajánlott a migrációval kapcsolatos nehézségek kezelésében Orbán Viktor Montenegrónak. A miniszterelnök Dusko Markovic kormányfővel folytatott megbeszélést. Orbán szerint amikor Montenegró a határait védi, Magyarországot és az egész Európai Uniót is védi. Magyarország egy identitásvédő álláspontot foglal el – mondta.

Orbán szerint a migráció ügyében az egyetlen siker a balkáni útvonal lezárása volt, ami Magyarország nevéhez fűződik. A balkáni útvonalat lezárva kell tartani, és minden balkáni országot meg kell védeni – mondta. Markovic megköszönte Orbánnak a határvédelemben nyújtott segítségért, és megjegyezte, hogy bár most még nem kell, de előfordulhat, hogy szükség lesz a drótkerítésre is.