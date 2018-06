Orbán: nem a gondokat kell importálni

Magyarország több területen is fel tudja ajánlani segítségét a közös európai politikához: jó példát tud mutatni a gazdasági reformok terén és segítséget tud nyújtani a migránsok hazaszállításához – mondta Orbán Viktor a Budapesti Európa-beszéd konferencián. A kormányfő azt mondta: a segítséget exportálni kell és nem a gondokat kell importálni.

Szerinte Magyarország tanácsot is tud adni, ha van, aki kéri. Egy tanácsot kéretlenül is adunk, mert van benne történelmi tapasztalatunk. Azt tanácsoljuk, mindenki bánjon csínján azzal, hogy az iszlám bármely európai ország része lenne – mondta. A miniszterelnök szerint példa, segítség és tanács mellett azt is világosan meg kell mondani, hogy a jövőben sem hagyjuk magunkat és nem engedjük meg, hogy olyasmire kényszerítsenek bennünket, amit nem akarunk. Ha nem tudnak az egyeztetés során elegendő eredményt elérni, ha nem tudják elfogadni, de legalább tolerálni egymás álláspontját a migráció és a költségvetés kérdésében, akkor várják meg, hogy az európai emberek kinyilvánítsák akaratukat a 2019-es választásokon. Aztán jöjjön, aminek jönnie kell – mondta Orbán.