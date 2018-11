Orbán: Magyarország szövetségesei számíthatnak Budapestre

Harangozó Tamás (MSZP) a Gruevszki-ügyről kérdezte a miniszterelnököt: "melyik teória az igaz", ki döntött? Egy felvetés szerint Moszkva kérésére a külügy intézte az ügyet, egy másik szerint pedig Orbán Viktor döntött – mondta Harangozó. Azt kérdezte, fenntartja-e a kormány Macedónia EU- és NATO-csatlakozási törekvéseinek támogatását.

Orbán Viktor azt mondta: a magyar hatóságok szabályosan jártak el, Macedónia Magyarország szövetségese, és az is marad, Magyarország támogatja Szkopje EU- és NATO-tagságát. Macedónia fontos szerepet játszott a migránsok megállításában, lezárta az útvonalukat és kerítést is épített, az akkori miniszterelnököt, Nikola Gruevszkit pedig ezért kórusban támadták "a Soros-féle világhálózat" vezetésével – mondta Orbán. Szerinte Macedónia ugyanolyan nyomás alatt állt, mint Magyarország, hogy engedje be a migránsokat, de kitartott, és ezzel segített Magyarországnak is, hogy megvédhesse magát. A mostani macedón helyzetről azt mondta: politikai játszmák zajlanak, amelyekben az igazságszolgáltatás is részt vesz, ezekbe a játszmákba Magyarország nem fog beavatkozni, véleményt sem mond róla. Ám "biztosítjuk a tisztességes eljárás lehetőségét Magyarország területén mindenkinek. Büntetlenséget senkinek nem adhatunk, de tisztességes eljárást igen", ez esetben ez a tisztességes menekültügyi eljárást jelentette – mondta. Orbán szerint Magyarország szövetségesei mindenhol, de különösen a Balkánon, számíthatnak Budapestre. Harangozó viszonválaszában azt mondta, Macedónia biztonságos származási ország, ahogyan Montenegró és Szerbia is, amelyeken keresztül Gruevszki érkezett. Orbán azt válaszolta: a menekültügyi eljárást nem a kormány folytatja le, hanem külön hatóság, és minden menekültügyi döntés mentes a politikai befolyástól, kizárólag jogi mérlegelésen nyugszik.