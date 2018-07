Orbán Izraelbe készül

Orbán Viktor miniszterelnök és négy minisztere szerdán hivatalos látogatásra Izraelbe utaznak. Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és Reuven Rivlinnel államfővel is tárgyalnak – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A két miniszterelnök négyszemközti megbeszélése után a plenáris tárgyaláson Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vesz. Orbán a Magyarországhoz kötődő, illetőleg magyar származású izraeli személyiségekkel is találkozik, Jeruzsálemben pedig fogadja David Lau askenázi főrabbi. A kormányfő felkeresi a Jad Vasem emlékközpontot is, ahol koszorút helyez el, majd fát ültet el a Nemzetek Ligetében.