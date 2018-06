Orbán: Európának képesnek kell lennie megvédeni saját határait

A visegrádi négyek (V4 - Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) és Ausztria egyetértenek abban, hogy Európának képesnek kell lennie megvédeni a saját határait és biztonságot adni a polgárainak - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a V4-kormányfők és az osztrák kancellár csütörtöki budapesti csúcstalálkozója után. A közös nemzetközi sajtótájékoztatón Orbán Viktor azt is mondta: arra is képesnek kell lenni, hogy az Európai Unió (EU) tagállamainak kapcsolatát az együttműködés, ne pedig a konfrontáció jellemezze. Ebből az következik - folytatta -, hogy a migráció ügyében a hangsúlyt azokra a kérdésekre kell helyezni, amelyekben egyetértés alakítható ki. A kormányfő két ilyet említett: a határvédelmet, valamint azt, hogy az EU-n kívül kell létrehozni külső menekülttáborokat. Azokat a kérdéseket, amelyekben nincs egyetértés, mint például a kvótaügy, nem érdemes erőltetni - tette hozzá a miniszterelnök. A magyar javaslat tehát az, hogy a migráció ügyében oldják meg azt, amit képesek, azokra a pontokra helyezzék a hangsúlyt, amelyekben egyetértés mutatkozik. Orbán Viktor azt mondta, különleges találkozó volt a csütörtöki. Először is azért, mert vendégül láthatták az osztrák kormány vezetőjét, ami mindig megtiszteltetés Magyarországnak. Ennél a mindenkori megtiszteltetésnél azonban most többről volt szó, hiszen olyan témák vannak az asztalon - a migráció, a költségvetés, a közép-európai együttműködés -, amelyekben kulcsszerepet játszik a jelenlegi osztrák kancellár. Különleges volt a találkozó azért is, mert véget ért a magyar V4-elnökség, amelyet Szlovákia nevében Peter Pellegrini miniszterelnök fog átvenni. Az elnökség átvételénél csak egy jobb érzés van: amikor átadhatja azt az ember - fogalmazott Orbán Viktor, sok sikert kívánva kollégájának. Sebastian Kurz osztrák kancellárt azért látták vendégül, hogy meghallgassák a terveiről, ugyanis Ausztria vezeti majd az Európai Unió Tanácsát a következő fél évben. Magyarországnak azért is fontos az osztrák kancellár véleménye, mert Ausztria Magyarország legjelentősebb gazdasági partnere - jelentette ki Orbán Viktor. Ez nem csupán a történelem folyamán volt így, hanem máig igaz - jegyezte meg, hozzátéve: Magyarország érdeke, hogy Ausztria elnöksége sikeres legyen. A magyar elvárások és remények komolyak: abban bízunk, hogy az osztrák elnökség után az EU egy erősebb, fairebb és biztonságosabb közösség lesz, mint most. A V4-ek és Magyarország mindig erős Európát akart, ehhez pedig jó elnökökre van szükség - nyomatékosította Orbán Viktor.