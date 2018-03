Orbán és Vucic adták át a felújított zsinagógát

Egész Európa számára példaértékű lehet a szerbiai kisebbségvédelmi modell – mondta Orbán Viktor Szabadkán. A magyar kormányfő Aleksandar Vucic szerb elnökkel avatta fel a felújított szabadkai zsinagógát. Orbán szerint Szerbiának sikerült összehangolnia a nemzeti büszkeségét, a területi integritása melletti elkötelezettséget és kisebbségeknek biztosított autonómiával, miközben biztosította és bátorította is intézményeik működését. Magyarország álláspontja szerint az EU-nak olyan eddig kihasználatlan potenciálként kell tekintenie Szerbiára, amely újabb energiákkal gyarapíthatja az uniót. Szerbia mindig számíthat Magyarországra, ha az uniós csatlakozásról van szó – mondta Orbán. Szerinte ambiciózus népekkel kell bővíteni az uniót, az EU-nak terjeszkedni, növekedni és erősödni kell, a Nyugat-Balkánon aktívabbnak és sikeresnek kell lennie, és Szerbia fontos ebből a szempontból, valamint nagy érték az EU számára. Orbán szerint az egész világ meggyőződhetett, arról, hogy Szerbiának olyan vezetése van, amely képes stabilitást nyújtani, és ez nagy érték. Emellett a gazdasági állapotok tekintetében a fejlődés útja is megnyílt Szerbia előtt, a gazdasági adatok ezt mutatják. A kormányfő a szabadkai zsinagóga korábbi felavatásáról azt mondta: mindig felemelő, ha önérdek nélkül tehetünk valamit, és erre bizonyíték a zsinagóga megnyitása. A szerb és a magyar népnek is "nagy szíve van", és ez az esemény a kultúrához való viszonyukról is sokat mond – mondta. Szerinte "vannak nehéz idők, van válságkezelés", de közben nem szabad elfeledkezni arról, hogy mindkét nép kultúrnemzet, és az elődeik által létrehozott értékeket meg kell őrizniük, mert ezek a nemzeti önbecsülésük részei. Orbán üdvözölte Szerbia fejlődését, és azt mondta: "saját érdekünk is" Szerbia sikere, mert "a sikeres, jól menő Szerbia felértékeli Magyarországot is". Olyan szomszédokra van szükségünk, amelyekben van erő, dinamika, gazdasági teljesítmény – mondta. Magyarország hálás az együttműködésért Szerbiának. A felújított zsinagóga felavatásakor Orbán azt mondta, erkölcsi kötelességünk kiállni egy olyan Magyarország és Európa mellett, ahol a zsidók és a keresztények félelem nélkül élhetnek és gyakorolhatják vallásukat. A kormányfő szerint ma olyan időket élünk, amikor "a múlt kaput nyit a közös jövőre", és ennek a jövőnek azt kell jelentenie, hogy a magyarok, a szerbek és a zsidók békében és biztonságban élhetnek együtt, ezért köszönet illeti Aleksandar Vucicot, Szerbiát és a Vajdaságot is. Ez a jövő már elkezdődött, "a magyarok és a szerbek közösen írják" – mondta. Orbán szerint a zsinagóga átadása üzenet, hogy ilyen az a világ, az az Európa, amelyben élni akarunk, amelyet képviselünk és amelyet meg is tudunk védeni. Szerinte sok helyen nem is kerülhetne sor a maihoz hasonló eseményre, mert a zsidók és a keresztények ma is üldöztetést szenvednek, és Nyugat-Európában van, ahol nem felújítják, hanem lebontják a zsinagógákat és templomokat. De mi büszkék vagyunk vallási örökségünkre, ezért a magyar kormány úgy döntött 2014-ben, a holokauszt emlékévében, hogy zsinagóga-helyreállítási programot indít, és 10 milliárd forintból sok épületet felújítottak – mondta. Orbán azt mondta: "milyen csodálatos hely Közép-Európa", ahol teljesen természetes, hogy egy zsinagógát magyar népművészeti motívumok díszítenek. Itt "hosszú évszázadok csiszolták össze az együtt élő népeket". A kormányfő szerint ez jó eséllyel vonul be azon jeles napok közé, amikor Közép-Európa a legszebb arcát mutatja a világnak, hiszen a szerb elnök és a magyar miniszterelnök zsidó vezetőkkel együtt átadja Európa második legnagyobb felújított zsinagógáját, "közös kulturális örökségünket", Szabadka ékkövét. Hangsúlyozta a zsidó kultúra és nép iránti tisztelet jelentőségét, azt, hogy a zsidók nagy mértékben hozzájárultak Szerbia, Magyarország és Európa gazdasági, kulturális és tudományos eredményeihez, és együtt tisztelgünk e bátor és összetartó közösség előtt. A zsinagóga átvészelte a 20. század legviharosabb évtizedeit, és amikor a kommunizmus idején a megmaradása volt a tét, a város egy emberként állt ki a megóvása mellett. A zsinagóga felújítása jól példázza, hogy a szerbek, a zsidók és a magyarok mi mindenre képesek, ha egy nemes cél érdekében összefognak – mondta. A szerb elnök megköszönte Orbánnak a támogatást, amelyet a magyar kormány nyújtott a szabadkai zsinagóga felújításához. Vucic azt mondta: "külön szeretnénk köszönetet mondani Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, akinek a támogatása nélkül ez a zsinagóga nem lehetne ma ilyen. Köszönöm, hogy nem sajnálta a pénzt nemcsak Szerbia, hanem az egész térség legszebb épületének felújítására". Magyarország és Szerbia között soha nem volt még ilyen jó a politikai és a gazdasági kapcsolat, nincsenek nyitott kérdések, és ez a kapcsolat példaként szolgálhat más országok számára – mondta a szerb elnök. Szerbia és Magyarország közötti jó kapcsolat nem valósulhatott volna meg a magyar miniszterelnök személyes erőfeszítése nélkül. A szerb politika is erre törekedett, és az együttműködésnek köszönhetően a Szerbiában élő magyarok jól érzik magukat az országban.