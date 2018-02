Orbán: elfogadhatatlan az EU új migrációs javaslata

Az EU van egy új migrációs javaslata, amely így nekünk nem jó, mert a középpontjában továbbra is a kötelező áthelyezés van – mondta Orbán Viktor Szófiában, ahol találkozott az EU Tanácsának soros elnökségét ellátó kormányfővel, Bojko Boriszovval.

Orbán azt mondta, egyre nő a kötelezően befogadandó migránsok száma, az új javaslat alapján Magyarországnak már tízezer embert kellene átvennie évente, korábban ezret említettek. Jól látható, hogy egy felső határ nélküli kvótáról van szó – mondta a kormányfő. Szerinte a kötelező kvótáról szóló vita ösztönzi a migrációt, a folyamat veszélyes a közbiztonságunkra, a jólétünkre és az európai keresztény kultúrára is. A miniszterelnök azt mondta: saját javaslatot készítettek, amelynek az a lényege, hogy az EU végre ne az elosztást, hanem a határvédelmet helyezze a gondolkodása középpontjába. Nincs értelme addig szétosztásról beszélni, amíg nem garantáljuk a külső határok légmentes védelmét – mondta Orbán, átadva a dokumentumot Boriszovnak. Azt mondta, a magyar alkotmány világossá teszi: abban a kérdésben, hogy kik tartózkodhatnak és élhetnek Magyarországon, csak a magyar nép által megválasztott és felhatalmazott személyek, szervezetek dönthetnek. Él a gyanúperrel, hogy Magyarországtól nyugatra sokan azt gondolják, a migráció végső soron jó és elkerülhetetlen. Magyarország szerint azonban veszélyes, ezért döntöttek úgy, hogy elkészítik a saját javaslatukat – mondta. A csomagban módosító indítványok találhatóak. Bulgária elismerést érdemel, mert megvédte a külső határait, amivel Magyarországot is. A bolgár miniszterelnök nemcsak Bulgáriának fontos, hanem a magyaroknak szintúgy – mondta Orbán. Szerinte a határokat csak határozott, erős kezű vezetőkkel lehet megvédeni, akiknek világos, demokratikus felhatalmazásuk van, és akik nem félnek meghozni a szükséges döntéseket. Amikor kell, kerítést építenek, ahogyan Boriszov is tette. Orbán azt mondta: látta a fizikai védvonalat, amelyről csak az elismerés hangján szólhat. A magyar miniszterelnök szerint európai szolidaritásra nem a migránsok szétosztásánál, hanem a határok védelménél van szükség. A javaslat minden schengeni tagállamtól azt követeli meg, hogy teljesítse a határvédelmi kötelezettségeit. Ha erre nem képes vagy nem hajlandó, bátran le kell vonni ennek konzekvenciáját. Ilyenkor "helyezzük egy országgal beljebb" a schengeni határvédelmet, oda, ahol van szándék és képesség a migránsok feltartóztatására. Magyarország álláspontja továbbra is változatlan. Látjuk, hogy a világ sok részén nehéz a helyzet, de szerintünk a segítséget kell odavinni, és nem a bajt idehozni – mondta. Orbán gratulált kollégájának, hogy milyen hasznosan és ügyesen alakította a kapcsolatait Bulgária Törökországgal. Magyarország támogatja, hogy legyen megállapodás. A határokat védeni kell, de megállapodásokat is kell kötni erről. A bolgár-török együttműködés mögött mindig ott lesz Magyarország is – mondta.