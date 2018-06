Orbán: egész Európában azt akarják, hogy védjük meg a határokat

"Beszélhetünk arról, hogy más országokban, például Észak-Afrikában kössenek ki a mentőhajók, de tárgyalnunk kell ezen országokkal, nem dönthetünk a fejük felett. Az EU-Törökország megállapodásba mindkét fél beleegyezett, így kell most is eljárni" - mondta.

Mielőbb megoldást kell találnia az Európai Uniónak a külső határok védelmének és a menedékkérők tagországok közötti "másodlagos mozgásának" kérdésére - jelentette ki a német kancellár az uniós vezetők csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozója előtt. Angela Merkel azon véleményének adott hangot, hogy komoly eredményeket sikerült elérni az elmúlt években, de vannak még rendezésre váró ügyek a migrációt illetően. "Beszélhetünk arról, hogy más országokban, például Észak-Afrikában kössenek ki a mentőhajók, de tárgyalnunk kell ezen országokkal, nem dönthetünk a fejük felett. Az EU-Törökország megállapodásba mindkét fél beleegyezett, így kell most is eljárni" - mondta. "A külső határok védelme egyesíti Európát. A sok menekültet befogadó országoknak támogatásra van szükségük (...) De a menekültek és a migránsok nem választhatják meg, hogy melyik országban nyújtsanak be menedékkérelmet" - tette hozzá.