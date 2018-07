Orbán: bennünket az Európai Néppártból csak elzavarni lehet

Mi nem megyünk el az Európai Néppártból, onnan csak elzavarni lehet bennünket - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn, ahol előadása után a hallgatóság kérdéseire válaszolt. Orbán Viktor azt mondta, ő bennmaradáspárti, fontos dolog a lojalitás, és az európai parlamenti választásoknak az Európai Néppárton belül szeretnének nekivágni. Ez a terv - mondta, ugyanakkor megjegyezte, hogy a néppártban egymástól gondolkodásban távol eső pártok foglalnak helyet, ezt áthidalni rendkívül nehéz, de szeretnék. Rámutatott: ők úgy tekintenek magukra mint a néppárt CSU-ja, a kereszténydemokrata platformot képviselik, és akkor erősek, ha össze tudják adni erőiket, még ha belső kompromisszumok árán is. Orbán Viktor Szerbiáról szólva hangsúlyozta: Szerbia nem a Balkánhoz, hanem Közép-Európához tartozik, ahogy Montenegró is. Rámutatott: meggyőződése, hogy Magyarországnak mindent meg kell tennie, hogy ezen országok minél hamarabb az unió tagjai legyenek. Magyarország történelmi érdeke, hogy Szerbiával egy politikai közösségben legyen - mondta a magyar kormányfő, aki megjegyezte: úgy érzi, ezt a szerbek is így látják. Arra a kérdésre, hogy a kormánypártok elérték-e már támogatottságuk felső határát, azt mondta, hogy számításai szerint 63-65 százalék között van azon választópolgárok aránya Magyarországon, akik eddig valamilyen közös akcióban velük részt vettek, és hajlandóak legalább megfontolni, hogy rájuk szavazzanak. A Szőcs-Beke ügyről úgy nyilatkozott, Magyarország mindenkori miniszterelnökének jogi kérdésekben óvatosnak kell lennie, hogy konkrét román bírósági ítéletet kommentál-e vagy sem. Közölte: ő azok mellett áll, akik igazságtalanságot szenvednek el, és szerinte - függetlenül a nemzeti hovatartozástól - nem helyes embereket olyasmiért elítélni, amit nem követtek el. Ennek a gyanúja erős ebben a pillanatban - közölte. Hozzátette: Magyarország nemzeti dimenziótól függetlenül minden esetben, különösen saját nemzettársai esetében, ki kell, hogy álljon az igazságtalanul megbüntetett emberek mellett. Ez az egyetemes igazság kérdése - jelentette ki Orbán Viktor. Az RMDSZ-szel összefüggésben megismételte: a magyarságon belüli súlyát nem a magyar kormánnyal való kapcsolata határozza meg, hanem az, hogy hány Erdélyben élő magyar ember szavaz rá. A magyar miniszterelnöknek az a dolga, hogy az itt élő emberek ezen döntését tudomásul vegye, de legalábbis adja meg tiszteletet azáltal, hogy nem hagyja figyelmen kívül. Az RMDSZ természetes partnere a mindenkori magyar kormánynak - rögzítette. Ez nem jelenti azt, hogy a kisebb pártokról szabad megfeledkezni - tette hozzá Orbán Viktor. Megjegyezte: Magyarországnak egyszerre kell két fejjel gondolkodnia, és amikor építésről beszél, egyszerre kell az anyaország és a teljes nemzetépítésről gondolkodni. Ezért indítottak gazdasági fejlesztési programot, amelyet folytatni fognak. A MOGYE pedig olyan nemzeti cél, amelyet nincs oka az Erdélyben élő nemzeti közösségnek feladnia. Ha ezt a nemzetpolitikai célt az itteniek nem adják fel, akkor a magyar kormánynak egyetlen dolga van, hogy ezt támogassa - jelentette ki Orbán Viktor. Kitért arra is, Magyarországnak az az érdeke, hogy Románia erős és stabil ország legyen. A déli és keleti irányból való nyomás tartósan velünk marad. Az a kérdés, hogy az ortodoxia kitart-e, és képes-e szellemi és fizikai alapon is gátat szabni a muszlim bevándorlással szemben. Ez közös biztonsági kérdése a románoknak, magyaroknak, németeknek, osztrákoknak, bár utóbbiak ezt nem tudják - közölte a kormányfő.