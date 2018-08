Orbán azt javasolja Salvininek, hogy tartson ki

A magyar-olasz kapcsolatokról azt mondta: a gazdasági és biztonságpolitikai kapcsolatok jók, de az előző kormányokkal nagyon rossz volt az együttműködés, mert állandóan sértegették a magyarokat.

Orbán szerint Magyarországot azért támadják, mert bebizonyította, hogy a határokat meg lehet védeni, eközben pedig Brüsszel azt mondta, nem lehet a migránsokat megállítani, ezért be kell őket engedni. Salvini küldetése, hogy bebizonyítsa, nem csak szárazföldön, de a tengeren is meg lehet állítani a bevándorlókat. Ebben Magyarország támogatja, és azt fogja javasolni az olasz belügyminiszternek, hogy tartson ki, mert gyalázzák az embert és "borzalmas dolgokat mondanak róla", de ha kitart, akkor be lehet bizonyítani, hogy meg lehet védeni a határokat.

Orbán szerint Brüsszel, a németek, a franciák és spanyolok politikája arról szól, hogy jobban menedzseljék a migrációt. A V4-ek viszont nem jobban menedzselni, hanem megállítani szeretnék.

A már Európában lévő migránsokkal nem az a feladat, hogy szétosszák, hanem az, hogy hazavigyék őket – mondta. Ha szétosztják őket, az azt jelenti, hogy győztek az embercsempészek, és újabb hullámokban érkeznek majd bevándorlók. Csak úgy lehet őket megmenteni a vízbe fulladástól, ha meggyőzik őket, hogy el se induljanak. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha bizonyítékát adják annak, hogy nem tudnak Európába bejutni – mondta Orbán.